Временната организация на движението в 13-километровата отсечка от АМ „Хемус“ край Каспичан ще остане в сила и няма да се пристъпи към ремонт на следващ участък, заради проблем с мантинелите. Оказва, че те са закупени, но няма кой да ги монтира, защото са спрени процедури на национално ниво.

Това стана ясно на заседание на Областната комисия по безопасност на движението, където от полицията поставиха въпроса със сигурността, предвид факта, че при два инцидента на въпросната 13-километровата отсечка само през месеците юли и август живота си са загубили четирима души.

„Трябва да си направим правилните изводи защо възникват тези пътни инциденти. Невинаги вината е на водачите, а трябва да гледаме и малко по-широко и да анализираме пътната инфраструктура“, каза гл. инсп. Веселин Георгиев от „Пътна полиция“.

„С тенденция бяхме в края на август да се премахне първия етап на временната организация на движението на АМ „Хемус“, но поради липса на договор за ограничителни системи за пътища не е възможно към момента да се извърши монтажът на демонтираните съоръжения. Това налага временната организация все още да остане. Правят се постъпления в тази насока, но очакваме решение от по-високо национално ниво със сключване на договор или анекс“, заяви Бояница Вълкова от Областното пътно управление в Шумен, като добави, че проблемът не е само в нашата област.

Демонтирани са мантинели само на 6 малки участъка от ремонтирания участък от Хемус – на така наречените „прозорци“ за влизане и излизане от и в отсечката и на 4 мостови съоръжения.

Докато не се реши този проблем няма как да бъде пусната в експлоатация ремонтираната северна лента на магистралата, както и да се стартират следващите 4 етапа на ремонта.

Без да се назове конкретно виновника за забавянето, стана ясно, че то е заради спрените от правителството обществени поръчки за мантинели, след няколко тежки инцидента след навлизане на превозни средства в насрещното платно.

ШУМ.БГ