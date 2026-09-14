Галина Тонева е назначена за временно изпълняваща длъжността директор на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ в Шумен до провеждане на конкурс за длъжността. Тя заменя на поста Явор Якимов, който също бе временно назначен, заявиха от Регионалното управление на образованието /РУО/ в Шумен в отговор на запитване на ШУМ.БГ.

РУО обяви конкурс за ВРИД директор на Езиковата гимназия на 1 септември. Срокът за подаване на документи изтече в петък, 11 септември.

Галина Тонева е дългогодишен преподавател по математика и информатика в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“.

Явор Якимов е поел отново управлението на СУ "Панайот Волов" в Каспичан, на което той бе директор до август м.г.

ШУМ.БГ