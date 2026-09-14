Галина Тонева е назначена за временно изпълняваща длъжността директор на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ в Шумен до провеждане на конкурс за длъжността. Тя заменя на поста Явор Якимов, който също бе временно назначен, заявиха от Регионалното управление на образованието /РУО/ в Шумен в отговор на запитване на ШУМ.БГ.
РУО обяви конкурс за ВРИД директор на Езиковата гимназия на 1 септември. Срокът за подаване на документи изтече в петък, 11 септември.
Галина Тонева е дългогодишен преподавател по математика и информатика в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“.
Явор Якимов е поел отново управлението на СУ "Панайот Волов" в Каспичан, на което той бе директор до август м.г.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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Анонимен
Връщат на работа онази учителка по български език, която не е забелязала, че детето, което по-късно е посегнало на живота си, изобщо не е било в час. И сега какво — всичко е наред, отговорност няма, последствия няма? Мале… какъв позор! Какъв сигнал даваме на децата и на родителите, когато дори подобна липса на внимание остава без последствия?
Анонимен
Спокойно ще има нови конкурси за директори октомври ноември месец тази година и ще има доста изхвърлени
Анонимен
Дано тази госпожа назначена временно за директор на училището не е от кликата на тези учители, заради които се случи нещастието с ученика през пролетта на 2026г. Нека си припомним, че преди това имаше случай пак заради същите учители, когато 2017г. ученичка се хвърли от третия етаж на училището. Да видим кой ще бъде новия директор и дали ще продължават да толерират убийците в това училище!!!!
Отеца
Пичове какво става с Капитанова нали щяха да я махат !!!!
Анонимен
Че тя е синдикален лидер.
Как съвместява двете длъжности.
Дали няма конфликт на интереси.
А и да поясня до сега беше г-н Дяков който също е синдикален лидер и беше в същата позиция.
И двамата според мен нямат право.
А кой ли е спал.
Или има и нещо друго.
Анонимен
Тоя само като директор ли може да работи???
Смешници!!!
ШУМ.БГ
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