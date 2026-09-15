Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде Ройтерс, като се позова на датските въоръжени сили.
Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат, добавя БТА.
Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.
Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение.
Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви, от своя страна, министърът на отбраната Йепе Брус.
Руското посолство засега не е отговорило на отправеното от Ройтерс извън обичайното работно време запитване за коментар.
Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен разкритикува "безотговорните действия на Русия", предаде Франс прес.
"Действията на Русия целят сплашване и всяване на раздор. Те няма да успеят. Няма да отстъпим", подчерта Фредериксен в изявление.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Щом сигнална ракета е стигнала близо до хеликоптера значи той хич не е бил далеч от фрегатата. Като иска да я снима да го прави по отдалеч че следващия път няма да е сигнална ракетата. Не може да се приближаваш до военен кораб.
Анонимен
Ти се моли да не му изстрелят един "Харпун" на руския параход, майка си ли дири край Дания!
Анонимен
После Дания ще получи ядрен подарък и за нас слънцето ще изгрее от запад
Анонимен
Баси фантасмагориите
Анонимен
И японците са си мислили че ги плашат с фантасмагории преди да ги лупнат в хирошима и нагасаки