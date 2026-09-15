Ръководителите на футболните федерации от цяла Европа провеждат своя конгрес в Солун, на който предстоят да се взимат ключови решения.

Сред тях са такива като бъдещите домакините на финалите на европейските клубни турнири, но най-важното решение вероятно ще се окаже това за бъдещето на квалификациите в международния футбол.

По всяка вероятност днес членките на УЕФА ще премахнат груповата фаза в квалификациите, взимайки пример от европейските клубни турнири и тяхната основна фаза.

Очаква се от 2028-а квалификациите за световните и европейските първенства да не се провеждат в познатите ни досега групи, които изглеждат все по-безинтересни и неравностойни.

Предварителните очаквания са 36-те най-добри отбора на Европа да бъдат отделени в три лиги от по 12 тима.

В тях всеки от отборите ще изиграе общо 6 мача, три у дома и три като гост, а в края на квалификацията се прави общо класиране на тези 12 отбора и на база на него се определят участниците на предстоящия Мондиал или Европейско първенство.

Така на практика УЕФА отделят най-слабите 19 отбора на континента от "големите" и няма да виждаме дуели като Испания - Сан Марино или Испания - Лихтенщайн в квалификациите.

Притеснителното за нас е, че към момента България е 38-ата страна в ранглистата на УЕФА и нашият отбор също ще попадне в лигата на "слабаците" и няма да има досег до най-големите на континента, ако не подобри класирането си.

Това не означава, че няма да има шансове за класиране на голям шампионат. По-слабите 19 отбора също ще участват в подобен формат помежду си, но победителите на отделните лиги ще минават през сложни баражи и по-скоро говорим за илюзорни шансове за класиране.

Не, че някой от тези отбори има особени шансове и при сегашния формат на квалификациите.

Причината е проста - парите, които ще са далеч повече, ако в квалификациите гледаме дуели между най-добрите отбори на континента, при това официални срещи със залог.

Защото едно е Англия да се бори за място в класирането с Албания, Литва и Андора, съвсем друго е битката за позиции да е срещу например Франция, Нидерландия, Белгия и други нации от средно и високо европейско ниво.

Очаква се официализирането на този формат, който ще остави в миналото добре познатите ни групи.

А те - макар да минаваха през куп промени като брой на отборите и регламент, винаги бяха в основната на всяка квалификация в международния футбол.

Дир.бг