Защо хората имат нокти? Отговорът според водещите световни специалисти по темата е: ами, съжаляваме, но всъщност не знаем.

Съществуват множество теории – от това, че ни помагат да хващаме предмети, до предположението, че предпазват върховете на пръстите ни. Ноктите обаче рядко се запазват като фосили, което прави проследяването на еволюционната им история изненадващо трудно.

Каквато и да е била първоначалната им функция, днес ноктите могат да се окажат изненадващо полезни. Ако знаете какво да търсите, разбира се.

Обръщайте внимание на промените в цвета, формата, структурата и растежа на ноктите – те могат да разкрият изненадващи признаци за състоянието на организма ви. В някои случаи само по вида на ноктите можете да забележите признаци на хранителни дефицити, инфекции и дори сериозни заболявания, пише BBC Science Focus.

Ако се чудите как изглеждат здравите нокти, те обикновено са гладки и леко еластични – могат да се огънат малко, без да се счупят.

„Обикновено са достатъчно прозрачни, за да се вижда розовото нокътно легло под тях, а кожичките са непокътнати. При повечето хора се вижда и малък бял полумесец, наречен лунула, в основата на нокътя на палеца – при останалите нокти той често е по-слабо забележим“, заяви д-р Атина Фония, дерматолог и член на Британската асоциация на дерматолозите.

Но какво да кажем за петната, ивиците, браздите или промените в цвета? Кога те са напълно нормални и кога е добре да се консултирате с лекар?

Слаби или чупливи нокти

Чупливите нокти – тези, които лесно се цепят, чупят или ронят – стават по-често срещани с напредването на възрастта. Това отчасти се дължи на естествената загуба на еластичност на ноктите с възрастта, като чупливостта е особено честа при жени над 50 години.

Възрастта обаче често не е основният виновник. „Чупливите нокти обикновено са причинени от загуба на влага в нокътя, употреба на химикали и механични травми при професии като фризьори, чистачи и дърводелци“, каза Фония.

По-рядко чупливите нокти могат да са свързани с дерматологични заболявания, гъбични инфекции, ендокринни нарушения, хранителни дефицити или прием на определени лекарства.

Какво можете да направите? „Лечението зависи от причината, но се препоръчва да се избягва излагането на вода, химикали и травми, както и ноктите да се поддържат добре хидратирани с емолиенти“, обясни тя.

Ако ноктите ви продължават да са чупливи въпреки усилията да ги предпазвате и хидратирате, добре е да посетите личния си лекар или дерматолог, за да се установи причината. „Добавки като биотин, цинк или желязо могат да помогнат, ако е установен дефицит“, отбеляза Фония.

Бели петна

Въпреки това, което може би сте чували, малките бели петна, които понякога се появяват върху ноктите, обикновено не са знак, че имате нужда от повече калций. В повечето случаи те са просто резултат от леки увреждания на нокътя.

„Медицинският термин е точкова левконихия и тя често се причинява от гризане на ноктите, изкуствени нокти или премахване на гел лак“, заяви Фония.

Белите точки обикновено не са повод за безпокойство. Има обаче случаи, при които белите участъци по ноктите могат да бъдат предупредителен знак.

„Ако белите участъци се появяват като хоризонтални линии или ако ноктите изглеждат наполовина бели и наполовина тъмни, или само външната ивица на нокътя потъмнява, това може да е признак на основно заболяване и трябва да се потърси медицинска помощ“, предупреждава тя.

Ако причината за белите петна е леко увреждане, решението обикновено е просто: прекратете това, което го причинява, и дайте време на ноктите да се възстановят. „В тези случаи лечението се състои в избягване на причинителя“, каза Фония.

Хоризонтални или вертикални бразди

Вертикалните бразди – линии, които се простират от основата до върха на нокътя – обикновено са нормална част от процеса на стареене, подобно на бръчките по кожата. По-рядко те могат да са свързани с кожни заболявания като лихен планус или болест на Дарие, както и с хранителни дефицити, например недостиг на желязо.

„Ако браздите са равномерни по всички нокти, най-вероятно се дължат на сухота или стареене и затова хидратацията може да помогне, В противен случай се препоръчва медицинска консултация, за да се установи причината и да се предприеме подходящо лечение“, обясни Фония.

Хоризонталните бразди обаче по-често изискват внимание. Тези линии преминават напречно през нокътя и могат да се появят при възпалителни кожни заболявания като екзема или псориазис. Те могат да се развият и когато заболяване временно забави или спре растежа на нокътя.

Ако забележите хоризонтални бразди по ноктите си, Фония препоръчва да се консултирате с лекар, за да се установи причината.

Жълти нокти

В повечето случаи жълтите нокти са причинени от външни фактори като лак за нокти, лакочистител или употреба на тютюн. Ако обаче промяната в цвета е съпроводена и от други изменения, е добре да ѝ обърнете внимание.

„Ако ноктите са и удебелени и/или са се отделили от нокътното легло, това може да е признак на гъбична инфекция“, заяви Фония.

В редки случаи жълтите нокти могат да са знак за нещо по-сериозно. „Ако пожълтяването на ноктите е придружено и от подуване на краката и проблеми с дишането, може да става дума за синдром на жълтите нокти“, каза тя.

Ако няма очевидна причина ноктите ви да са пожълтели или промяната в цвета продължава, Фония препоръчва да се консултирате с лекар.

Нокти тип „лъжичка“ или вдлъбнати нокти

Ноктите тип „лъжичка“ са точно това, което подсказва името им: нокти, които са вдлъбнати в центъра и придобиват плитка форма, наподобяваща лъжичка. Медицинският термин е койлонихия, а засегнатите нокти могат да станат тънки, меки и лесно чупливи.

При бебета и малки деца този тип нокти са сравнително често срещани и обикновено се нормализират с израстването. При възрастните обаче могат да имат по-съществено значение. „Те могат да са признак на повтарящи се травми или на основно заболяване като недостиг на желязо, анемия или проблеми с щитовидната жлеза“, предупреждава Фония.

Ако ноктите ви започнат да придобиват тази характерна форма, добре е да се консултирате с личния си лекар, за да се изключи хранителен дефицит или друго основно заболяване.

Бледи нокътни легла

Здравите нокътни легла обикновено имат розов оттенък, така че ако станат забележимо бледи или бели, е добре да обърнете внимание. Една от възможните причини е анемията, която намалява количеството хемоглобин в кръвта, пренасящ кислород.

„Ако обаче по-голямата част от нокътя изглежда непрозрачна и бяла, с вид на матирано стъкло, който изчезва при натиск, това може да е признак на чернодробно заболяване или основно състояние като заболяване на сърцето или бъбреците. Ако бледността обхваща половината от нокътя, това се свързва с хронично бъбречно заболяване“, предупреждава Фония.

Ако забележите продължителна или необяснима бледност на нокътните легла, тя препоръчва да се консултирате с лекар, за да се установи причината.

Нокти тип „барабанни палки“

Това е характерна промяна във формата на върховете на пръстите: те се уголемяват, а ноктите се разширяват и извиват надолу около тях.

За разлика от някои от останалите признаци в този списък, този тип промяна винаги трябва да бъде прегледана от лекар. „Тя се свързва със заболявания на белите дробове, сърцето и стомашно-чревния тракт“, предупреждава Фония.

Сред възможните причини са болестта на Крон, целиакията, чернодробните заболявания, заболяванията на щитовидната жлеза и някои видове рак.

Тъмни ивици

Това са тъмни линии върху нокътя, които често са причинени от травма и кръвоизлив под нокътя, известен като тресковиден кръвоизлив. Когато малките кръвоносни съдове под нокътя се разкъсат, кръвта засъхва под формата на вертикална червено-кафява ивица, която може да прилича на треска.

„Това може да се наблюдава само на един нокът след травма, но може да засегне и няколко нокътя и е нормално явление при хора от азиатски или африкански произход“, обясни Фония.

Има обаче една важна причина да не пренебрегвате тъмна ивица, която се появява неочаквано или започва да се променя. В някои случаи пигментацията под нокътя може да е признак на меланом – вид рак на кожата.

„Всяка нова или променяща се тъмна ивица трябва да бъде прегледана от медицински специалист, за да се установи дали е безобидна или изисква лечение“, заяви тя.

Darik