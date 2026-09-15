Ученици от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен боядисаха днес „забравена“ от Общината пешеходна пътека пред училището си. Идеята дошла от Ученическия съвет и срещнала подкрепата на ръководството на учебното заведение, което осигурило боята и нужните материали.
„В инициативата на ученическия съвет няма грам политика, няма и обвинение към никого. Аз се радвам, че имаме такива прекрасни ученици, които още вчера в подготовката за тържеството забелязаха, че нямат пешеходна пътека. Ние обяснихме, че сме написали нашите искания до Общинска администрация, колегата заместник-директор е провел телефонни разговори, но са му казали, че е минала комисия и е констатирала, че всичко е наред. И понеже децата виждат, че нищо не е наред и казаха, че щом някой е “Off”, ние ще сме “On”, обясни пред ШУМ.БГ директорът на СУ „Трайко Симеонов“ Галина Сакарова.
В училищния район Общината е обновила само пътеката на ул. „Самара“. Другите, по които повечето ученици минават ежедневно, за да стигнат до магазините, и заведенията за хранене са пропуснати.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Адмирации за г-н проф.Христов,събра целия наличен кадрови ресурс за стачка,няма кой да боядиса пешеходната пътека
Анонимен
С тези нови кметски велоалеи крайно време е общината да си продаде автомобилите и закупи велосипеди! "Професорът"-кмет да не се разхожда за наша сметка с кола, а да да де пример с велосипед, в краен случай с тротинетка!
Валяка
Шумен никога не е имал толкова слаб, не можещ, некадърен, нищоправещ кмет
Анонимен
На учениците ще се плати ли или ще караме като по бай тошово време, когато няма пари и хора?
Анонимен
Общината пак проспа подготовката за първия учебен ден. Защо бе кмете?
Анонимен
След като официалните преставителите на велосипеди разберат какъв булевард ще имаме,скоро в Шумен се отваря нова бизнес ниша магазини за велосипеди,край на автомоблния трафик и мръсен въздух!
Анонимен
=
Анонимен
Тези с шапките ми се виждат твърде възрастни за ученици.
Анонимен
Ало, общината ли е?
Пешеходните пътеки трябва да са целогодишно добре подържани, а не само преди 15 септември. Ама вие крадци такива и това дори не направихте.
СЕга трябва да глобите и директорката за тази инициатива! Никой няма право да се разпорежда с общинска земя! Съд за нея и изгонване на децата! Така ще докажете и на тия дето гласуваха за вас, че сте енич@ри и нищо повече.