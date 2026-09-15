Ученици от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен боядисаха днес „забравена“ от Общината пешеходна пътека пред училището си. Идеята дошла от Ученическия съвет и срещнала подкрепата на ръководството на учебното заведение, което осигурило боята и нужните материали.

„В инициативата на ученическия съвет няма грам политика, няма и обвинение към никого. Аз се радвам, че имаме такива прекрасни ученици, които още вчера в подготовката за тържеството забелязаха, че нямат пешеходна пътека. Ние обяснихме, че сме написали нашите искания до Общинска администрация, колегата заместник-директор е провел телефонни разговори, но са му казали, че е минала комисия и е констатирала, че всичко е наред. И понеже децата виждат, че нищо не е наред и казаха, че щом някой е “Off”, ние ще сме “On”, обясни пред ШУМ.БГ директорът на СУ „Трайко Симеонов“ Галина Сакарова.

В училищния район Общината е обновила само пътеката на ул. „Самара“. Другите, по които повечето ученици минават ежедневно, за да стигнат до магазините, и заведенията за хранене са пропуснати.

ШУМ.БГ