Реал Мадрид се спаси от сериозна издънка и успя да победи изключително драматично един от аутсайдерите в Ла Лига в лицето на Елче с 3:2 в гостуването си от 6-ия кръг.

"Белият балет" показа две лица в мача, като през първото полувреме бе пълен господар на терена и поведе с два гола след автогол на вратаря Матиас Дитуро в 26-ата минута и попадение на Килиан Мбапе в 33-тата минута. През втората част обаче мадридчани дадоха инициативата на съперника си и бяха наказани.

Елче показа характер и успя да изравни, благодарение на точни изстрели на Абиел Осорио в 71-вата и Фернандо Ниньо в 83-тата минута.

Тогава на сцената отново излезе златната резерва Карлос Еспи, който донесе трите точки на кралския клуб, разписвайки се в 91-вата минута.

Така Реал изравни по точки шампиона Барселона - двата тима имат по 15, но каталунците са с мач пасив.

Дир.бг