Това е мечта за мнозина, работещи от вкъщи: да се заменят с аватар, управляван от изкуствен интелект, по време на видеоразговори и да си вземат почивка за остатъка от деня.

Когато обаче един австралийски университетски преподавател изпробва това, той с изненада установи, че много от студентите му не само не забелязват подмяната, но и - след като тя е разкрита - предпочитат версията с изкуствен интелект.

Д-р Люк Роу, старши изследовател в областта на образованието в Австралийския католически университет (ACU), провежда експеримента като част от курса си по етика на изкуствения интелект. Студентите не се досещат веднага, че преподавателят им е генериран от изкуствен интелект, въпреки наличието на признаци като несъответствие между жестовете с ръце и речта. След като разбират истината, те заявяват, че предпочитат версията с изкуствен интелект.

"Трябваше да призная, че греша, и се чудех: "Защо се случва това?", споделя Роу пред вестник "The Age".

От ACU заявяват, че нямат планове да заменят преподавателите с аватари, управлявани от изкуствен интелект, а по-скоро искат да научат студентите как отговорно да използват инструментите, с които ще се сблъскат на пазара на труда.

Роу настоява, че съществува потенциал за използване на аватари с изкуствен интелект в преподаването, което би позволило на преподавателите да използват различни езици, както и да редактират и актуализират лекциите си.

"Надявам се, че човешката ми преценка ще превъзхожда тази на изкуствения интелект. Но ако говорим за ефективност - категорично не. Изкуственият интелект определено може да се справи с това по-ефективно от мен", категоричен е той.

Университетът в Нюкасъл (Нов Южен Уелс) също експериментира с генеративен изкуствен интелект в учебния процес. От университета посочват, че това ще включва "кратки обяснителни видеоклипове с аватари, придружаващи онлайн съдържанието за учебните занятия".

Професор Карън Блекмор, изпълняваща длъжността заместник-ректор (по иновациите в образованието) в Университета в Нюкасъл, отбелязва, че университетите проучват как изкуственият интелект може реално да подобри начина на преподаване, като същевременно се запазят академичната експертиза и връзката между преподаватели и студенти.

"Университетът подхожда премерено към използването на изкуствен интелект в преподаването, като дава възможност на служителите, подпомагащи обучението на студентите, да прилагат творчески инструментите на генеративния изкуствен интелект по подходящ начин", казва тя. "Когато студентите повдигат въпроси относно използването на изкуствен интелект в курса, преподавателят влиза в пряк диалог с тях, за да даде допълнителни разяснения как технологията подпомага обучението им."

Друг австралийски университет - "Ла Троуб" (La Trobe University) - наскоро въведе робот, задвижван от изкуствен интелект, за да помага на учителите да симулират трудни разговори с родители.

Днес.бг