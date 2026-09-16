Военновъздушните ни сили започват учение с провеждане на бойни стрелби край Шабла, съобщават от ВВС на официалната си страница във Facebook.

"От днес до 18 септември на зенитния полигон на Военновъздушните сили (ВВС) "Шабла" ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на ВВС", гласи съобщението в социалната мрежа.

"В тази връзка Командването на ВВС информира, че на 16 и 17 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч. и от 20:00 ч. до 02:00 ч. местно време, както и на 18 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч., активира опасни зони", отбелязват оттам.

От Военновъздушните ни сили уточняват, че става дума за зоните, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море - между нос Калиакра, нос Карталборун и линията, отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица.

Дир.бг