Министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Тод Бланч съобщи, че ФБР е открило нова информация относно стрелеца, който се опита да извърши покушение срещу Доналд Тръмп по време на предизборно събитие в Пенсилвания през 2024 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това е нова информация за стрелеца и за неговия произход, за неговата история и неща, които не знаехме преди", каза Бланч пред журналисти на пресконференция в Белия дом.

Той не разкри повече подробности.

Тръмп бе ранен в ухото при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания, на 13 юли 2024 г.

Тогава 20-годишният атентатор Томас Матю Крукс от щата Пенсилвания стреля от покрив наблизо, преди да бъде ликвидиран от снайперисти на Сикрет Сървис.

Дир.бг