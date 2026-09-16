"Задава се много сериозен инфлационен шок по линия на зърното - а оттам - на храните, на природния газ и петрола - а оттам, на горивата. Но не виждаме никакви реални действия на правителството. Ако тази криза бъде изпусната, ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация."

Това заяви на пресконференция лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който е и бивш финансов министър.

Според него "влезем ли веднъж в стагфлация, минимум две години е измъкването". Затова лидерът на ПП призова правителството да действа незабавно с пакет от мерки. "Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме през 2022 година, и не позволихме икономиката на страната да се срине", посочи той.

"Саудитска Арабия обяви вчера, че ограничава доставките на нефт за Европа, което означава, че до края на годината можем да очакваме допълнително увеличение на цената на бензина и на дизеловото гориво", каза той в началото на изявлението си.

Василев припомни, че през 2022 г. цената на дизела е била 1,62 лева и държавата е дала компенсация от 25 стотинки за евтините горива. "В момента цената е 1,92 евро. Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации", продължи лидерът на ПП.

Той обясни, че сегашната цена на дизеловото гориво започва да се отразява по цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и предстои сериозен инфлационен шок не само заради петрола, а и на храни, на петрол, горива и газ.

За мерки заради повишаващите се цени на горивата се обявиха по-рано днес и от парламентарните групи на "Демократична България" и на "Възраждане".

Искаме г-жа Йотова да обясни защо от 28 помилвания, пет са свързани с наркоразпространение, попита Асен Василев, отговаряйки на въпрос, свързан с подкрепата за кандидат-президента Андрей Гюров, дадена от кмета на София Васил Терзиев, който пък е сред дарителите на НПО-то на Калушев. На 11 септември Асен Василев огласи данни, че като вицепрезидент Илияна Йотова е помилвала "българския Ескобар" Огнян Атанасов. Два дни по-късно продължи темата, като заяви, че Йотова е помилвала и друг наркодилър.

А конкретно за участието на Терзиев в случая "Петтрохан", Василев отговори с риторични въпроси: "Има подадени сигнали в ДАНС. ДАНС - 2022 година. Къде е спал ДАНС три години? Какво е направил? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо ДАНС не са сигнализирали прокуратурата? Кметът на София Васил Терзиев няма служебното задължение да покровителства, отговорността е на ДАНС."

"Това прилича на случилото се в Пловдив, където пак ДАНС са знаели и нищо не са направили за неофашистките групи. Очевидно някои в ДАНС покровителстват групи, които нанасят щети на българските деца", продължи Асен Василев.

"И нека да припомним, че от 2021 година шеф на ДАНС е Пламен Тончев, лично назначение на Румен Радев, който отказа Тончев да бъде сменен, когато академик Денков поиска смяната на Тончев като председател на ДАНС. И сега го назначи за втори път. И тук въпросът е: тези покровители ли са в ДАНС? Тончев знае ли за тях? И премиерът знае ли за тях? Това е истинският въпрос и трябва да се стигне до дъното на точно този скандал", каза още лидерът на ПП.

Дир.бг