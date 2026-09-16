Лионел Меси попадна в списъка с повикани играчи от националния селекционер Лионел Скалони.

Новината е изненадваща, защото преди две седмици осемкратният носител на "Златната топка" обяви оттеглянето си от националния тим.

Писмото на Меси накара всички да мислят, че последният му мач с екипа на Аржентина е бил финалът на Мондиал 2026 срещу Испания, но сега ситуацията е различна и вероятно ще го видим на терена със емблематичното райе на родината още поне веднъж.

Аржентина ще играе приятелски мачове срещу Боливия, Буркина Фасо и Бенин в края на септември и началото на октомври, а Лионел Меси официално е в списъка за тези двубои.

Самият селекционер Скалони не обяви каква роля точно ще има Меси в тези мачове и дали изобщо ще се появи в игра в първите два от тях, но мотивира решението си с това, че любимецът на нацията заслужава сбогуване като футболист на терена, а не такова от трибуните.

По всяка вероятност това ще се случи в третата контрола срещу Бенин на 6 октомври.

Аржентина среща Боливия на 30 септември в Кордоба, а след това и Буркина Фасо на 3 октомври на "Монументал" в Буенос Айрес.

Сбогуването се очертава да бъде три дни по-късно, на 6 октомври, когато Аржентина се изправя срещу Бенин на "Монументал", а без никакво съмнение 85-хилядните му трибуни ще бъдат препълнени за емоционалното изпращане.

Аржентина също така изтърпява два мача наказание, които трябва да изиграе на 50% затворен стадион. Това ще са именно първите две контроли срещу Боливия и Буркина Фасо, за да може след това да видим подобаващия последен танц на гения.

Към момента Лионел Меси има 207 мача и 125 гола за родината, за която игра в продължение на 21 години.

Той бе част от три финала на Световно първенство, като спечели този през 2022-а. Той също така на два пъти спечели и континенталната надпревара Копа Америка, игра и още три финала, които загуби.

Още след финала на Мондиал 2026 въпросителните около това дали Меси ще продължи с националния тим бяха много, а смъртта на баща му със сигурност подпомогна неговото решение в посока отказване от националния тим.

Е, финалът няма да е последният му мач, защото Меси ще получи своето заслужено изпращане срещу Бенин.

Дир.бг