Ще бъде извършена вътрешна проверка в различни отдели на Община Шумен, за да се установи чий е пропускът да останат неподновени пешеходни пътеки край училища и детски градини преди първия учебен ден.
Това каза на пресконференция днес Анатолий Николов, началник-отдел „Инвестиции и благоустройство“ в Общината.
„Има пропуск при нас и вината не е у един човек. Причините ще станат ясни след приключване на проверката“, допълни Николов.
Той каза още, че със своите предприятия Общината няма как да маркира пешеходните пътеки заради спецификата на машината, която бърка двата типа бои за този вид маркировка.
„Към външната фирма, с която Община Шумен има договор за полагане на маркировка, сдружение „Трафик сейфти“ („Път Консулт“ ООД – Разград и „Елит – пътна сигнализация“ ЕООД – Варна), е подадено възлагателно писмо и са премаркирани 22 пешеходни пътеки. Останали са 13 необновени, които фирмата обнови в следобедните часове на 14 септември“, каза още Николов.
ШУМ.БГ
Коментари
шуменец
Оправете пешеходните пътеки и легналите полицаи по Съединение. Пред Първото например има някакви остатъци от пътека и от легнал полицай, които никаква работа не вършат. Слагайте полицаи каквито бяха пред Практикер и пътеки които се виждат, защото по Съединение е бързата писта на работниците на Теси между Балгъранов и Теси, т.е. хич не мислят и карат с 80-90 и пътеки тях не ги ловят.
Анонимен
и защо само пред училища? все едно да има вода и канал само до общински сгради.... то бива ама.....
Анонимен
"вътрешна проверка в различни отдели"и"за да се установи чий е пропускът",колко администрация е ангажирана с подръжката на пътищата,в частност пътната маркировка,то един компот се прави от един човек,а вие сега ще се лутате в собственият си канцеларски лабиринт,това е немощ от прекалено раздутият щат,който не знае даже кой за какво е там,освен за заплата,това ако е нормално,здраве му кажи!
Гарванът
То пък голямата философия....всяка година се пребоядисват все едни и същи пешеходни пътеки, 10-ина дена преди първият учебен ден....
Анонимен
ПРОПУСКА Е НА КМЕТА ОСТАВКА!!! НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛ ДО ТУК!
Анонимен
Сложно е заради спецификата на машината, която бърка двата типа бои за този вид маркировка.
Такава високоспециализирана дейност не е по силите на нашата община.
Анонимен
Не само пътеки, трябват и поне 2 или 3 светофара да се направят само по Съединение: на Едеа-та и на съда трябва задължително, защото сега няма пресичане и вкллючване в движението заради балгърановските рейсъри на отиване и на връщане от работа.
Анонимен
Беше красавец като ученик, сега е заприличал на зъл задник
Анонимен
Ще търсим човека. Смях в залата! Ми почнете от вас. Цялата дирекция строителство е обезкостена от интриги и връзкатство.