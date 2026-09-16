Ще бъде извършена вътрешна проверка в различни отдели на Община Шумен, за да се установи чий е пропускът да останат неподновени пешеходни пътеки край училища и детски градини преди първия учебен ден.

Това каза на пресконференция днес Анатолий Николов, началник-отдел „Инвестиции и благоустройство“ в Общината.

„Има пропуск при нас и вината не е у един човек. Причините ще станат ясни след приключване на проверката“, допълни Николов.

Той каза още, че със своите предприятия Общината няма как да маркира пешеходните пътеки заради спецификата на машината, която бърка двата типа бои за този вид маркировка.

„Към външната фирма, с която Община Шумен има договор за полагане на маркировка, сдружение „Трафик сейфти“ („Път Консулт“ ООД – Разград и „Елит – пътна сигнализация“ ЕООД – Варна), е подадено възлагателно писмо и са премаркирани 22 пешеходни пътеки. Останали са 13 необновени, които фирмата обнови в следобедните часове на 14 септември“, каза още Николов.

ШУМ.БГ