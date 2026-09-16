Тежък инцидент с убийство и последвало самоубийство е станал в столичния квартал "Младост 3". Четиридесетгодишен мъж е нанесъл смъртоносни прободни рани на 6-годишния си син, след което е скочил от петия етаж на жилищната сграда, в която са живеели. Пристигналите на мястото медицински екипи са констатирали смъртта и на двамата.
От СДВР са потвърдили пред БНТ, че водещата версия на разследването е убийство на малолетно лице, последвано от самоубийство на извършителя. По предварителна и все още непотвърдена официално информация по време на произшествието в апартамента не са присъствали други лица.
От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че веднага след получаването на сигнала на адреса са изпратени две линейки. Лекарите са установили фаталния изход за бащата и детето на мястото на събитието.
Районът на блока е отцепен от полицейски служители, като оперативна група извършва огледи за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
майката като е шаврантия, бъдещето на разведени родители на това дете ще е нещастно
Анонимен
При капитализма е така
СПК
Каква трагедия!Какво им става на хората,че посягат на децата си?Ето 2 живота са погубени ненужно.Защо народа се изроди,че няма милост към собствените им деца.Жалко,много жалко!
Анонимен
Петроханската секта почва да се разкрива на обществото и членовете й се спасяват поединично унищожавайки следите и свидетелите преди това