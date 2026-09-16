Кабинетът "Радев" се готви да смени шефа на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на заседанието си в четвъртък, става ясно от изпратения до медиите дневен ред на заседанието.

В него като пета точка е посочен "Проект на Решение за освобождаване и за определяне на председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет".

В момента начело на агенцията за бежанците е Иван Иванов, бивш военен и бивш директор на Вазовските военни заводи. Голяма част от кариерата му е преминала в армията и МО. Той е и бивш зам.-министър на отбраната в кабинета "Орешарски". Завършил е Военната академия и курсове на НАТО.

Предложението за рокадата е на един от двамата вицепремиери без портфейл - Иво Христов или Атанас Пеканов, но вносителят не е посочен поименно.

Министрите ще предприемат и друга кадрова промяна в държавните структури. Като четвърта точка в дневния ред на правителственото заседание е записано приемането на проекторешение за определяне на председател на Комисията за защита на потребителите.

Вносител е вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

В момента комисията няма титуляр. Ръководството ѝ е поверено на Александър Колячев, който обаче е временно изпълняващ длъжността председател.

Той бе определен на тази позиция с решение на кабинета "Желязков" през септември 2025 г., наследявайки предходния председател Мария Филипова, която пък стана заместник на омбудсмана и влезе с летящ старт в "домовата книга" за служебен премиер, изрази готовност да стане такъв, но президентът Илияна Йотова не я посочи.

Колячев продължава да ръководи регулатора, като правителството предстои да вземе решение за постоянен титуляр на поста.

В дневния ред на кабинета "Радев" е още проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027, както и допълнителен трансфер за НОИ за тази година.

Дир.бг