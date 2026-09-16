Съобщението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ЕС ще проучи "асоциирано членство" за Канада, дойде като изненада за страните членки и остави правителствата загрижени за потенциалните компромиси, пише POLITICO, позовавайки се на свои източници дипломати.

По време на годишната си реч за състоянието на Съюза в Страсбург Фон дер Лайен повдигна въпроса за подобряване на отношенията с Отава, за да се отговори на необходимостта от "спешно преосмисляне на нашите партньорства" и "изграждане на глобални коалиции за нашата устойчивост и демокрации". Канада, която е в ескалираща търговска война с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, ще започне да "отваря вратата", за да стане "първият асоцииран член на ЕС".

Но посланието постави националните столици в неравностойно положение, от които никога не е било поискано да одобрят идеята преди речта, са казали трима дипломати пред брюкселското издание. Предоставянето на членство в ЕС е отговорност на Европейския съвет и не съществува модел за асоциирано членство.

"Никой всъщност не знае какво означава това - е казал един от пратениците, който е участвал в разговори с ЕК за отношенията с Канада през последните дни - Държавите членки се опитаха да управляват очакванията. Има само топли чувства към Отава, но трябва да знаем какви са подробностите".

Втори дипломат е прогнозирал, че макар Канада да може да получи еквивалент на споразумението за задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия на ЕС - споразумение за достъп до пазара, предложено на Грузия, Молдова и Украйна - има малък мандат за друга икономическа или политическа интеграция. "Държавите членки няма да се споразумеят за нищо друго", е заявил той.

Трети дипломат е добавил, че всеки статут на асоциирано членство ще изисква промени в основните договори на ЕС - което е "невъзможно" поради липса на подкрепа.

Сред потенциалните проблеми, които биха възникнали, ако обмислят да надхвърлят това, според дипломатите, са сложните въпроси около преференцията "Произведено в Канада" на Отава, която би могла да противоречи на правилата на единния пазар, канадската стоманодобивна промишленост, която се конкурира с европейската, данъчното облагане на износа на автомобили от ЕС и правилата му, ограничаващи вноса на европейски алкохол и различните насоки относно генетично модифицираните продукти.

Германският канцлер Фридрих Мерц вече е предлагал "асоциирано членство" като начин за по-тясно сътрудничество с Украйна , въпреки че идеята беше отхвърлена от Киев и не успя да спечели подкрепата на другите лидери.

Миналата седмица посланици от целия блок се срещнаха с Европейската комисия и Европейския съвет, където постигнаха общо съгласие по идеята за по-тесни отношения с Канада - включително посланици от десни правителства, които обикновено са по-предпазливи от потенциално разгневяване на Тръмп.

В отговор на съобщението ирландският министър по европейските въпроси Томас Бърн заяви, че "разширяването на нашия Съюз до пълноправни членове и евентуално асоциирани членове е в наш стратегически интерес".

Но евродепутатите бяха по-малко убедени. Манон Обри от "Левицата" попита Фон дер Лайен: "Кой ви даде демократичен и народен мандат за това?"

Канадският премиер Марк Карни присъства на речта на председателката на ЕК. На фона на търговските и политическите заплахи от Вашингтон, той призова страната му да премахне зависимостите си от САЩ и да сформира клуб от съмишленици, подкрепящи свободната търговия. Визитата има за цел "ясно да сигнализира намерението и амбицията на двете страни да подобрят нашето партньорство", е заявил високопоставен служител на ЕС.

Карни ще представи собствената си визия за бъдещето на отношенията в четвъртък в реч пред Европейския парламент.

Dir.bg