Баскетболният „Шумен“ записа втора победа в контролите си преди старта на шампионата в Националната баскетболна лига (НБЛ). В зала „Арена Шумен“ селекцията на Росен Барчовски победи „Ямбол“ с 88:76.

През първото полувреме двата тима играха равностойно без някой от тях да дръпне солидно в резултата. Преди почивката „Шумен“ взе преднина от 47:45.

В началото на третата четвърт шуменци натрупаха двуцифрен аванс. Към края й зачестиха грешките в състава на домакините и „Ямбол“ стопи преднината до 5 точки – 65:60.

В заключителната част домакините отново натрупаха двуцифрен аванс, който стигна до 20 точки – 86:66. В края на мача на терена петицата на „Шумен“ бе от четирима юноши на клуба плюс Лео Тодоровски, което даде шанс на гостите да намалят разликата в резултата.

По предварителната подготвителна програма на „Шумен“ следващата контрола е гостуване на „Берое“ в Стара Загора.

ШУМ.БГ