Американската телевизия Си Би Ес Нюз публикува снимки, разкриващи за първи път мащабни щети и разрушения на сгради и превозни средства на множество американски позиции в Близкия изток в резултат на ирански атаки с ракети и дронове.

Изображенията са изпратени от действащи военнослужещи, пожелали анонимност поради строгите медийни ограничения в армията.

"Това са сериозни щети на нашите бази, за които не е било съобщено на американската общественост - е казал военнослужещ - Стоим там със затворени очи и ни удрят в лицето."

Снимка, направена във военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, показва директно попадение в задната половина на четиримоторен самолет Boeing E-3 Sentry, чиято опашка е откъсната от овъгления фюзелаж, който поддържа въртящ се радар, необходим за събиране на разузнавателна информация във въздуха.

Други снимки от базата показват порутени сгради и казарми, чиито фасади по ирония на съдбата стоят до незасегнати циментови Т-образни конструкции, които някога са били считани за критични укрепления срещу гранатометни и минохвъргачни атаки, но са се оказали напълно неефективни срещу въздушна атака.

Подобни мрачни снимки са заснети и в лагер Бюринг в Кувейт, основно място за събиране на сухопътни войски, бронирани машини и някои самолети на американската армия, което се намира в отдалечен пустинен район далеч северозападно от град Кувейт.

Тази седмица главният инспектор на Министерството на отбраната публикува нов доклад за войната в Иран, който разкрива загуби на оборудване на стойност до 3,7 милиарда долара, включително близо 60 самолета. В първия по рода си задължителен доклад до Конгреса, инспекторът добави, че Централното командване на САЩ е съобщило за ирански удари по американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания.

Пентагонът не е отговорил на искане за коментар.

Дир.бг