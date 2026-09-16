Волейболистите от националния отбор на България спечелиха последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини надделяха след невероятна драма срещу настоящия шампион Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) в среща от Група В, играна тази вечер пред над 13 000 зрители в зала "Арена София".

България ще се изправи срещу отбора на Германия в осминафиналната фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Това стана ясно, след като воденият от Джанлоренцо Бленджини загуби два гейма в последния си двубой от група В срещу Полша. Това бетонира „лъвовете“ на третото място в групата, което означава, че в първия кръг на директните елиминации те ще играят срещу втория от група D, а именно Германия.

Двубоят между България и Германия ще се играе в събота, 19 септември, от 19:00 часа в „Арена София“.

Днес.бг