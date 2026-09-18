Напрежение възникна пред сградата на Спешния център в Петрич, след като близки на починал при инцидент окупираха в четвъртък входа на лечебното заведение.

Наложи се на мястото да бъдат изпратени полицаи, които да охраняват медиците.

До недоволството на роднините се стига, след като млад мъж загубил живота си след токов удар, докато е ремонтирал къща, съобщи бТВ. Близките му го закарали с личен автомобил в Спешния център в града, където той е издъхнал.

След смъртта му пред лечебното заведение се събрали десетки негови роднини и възникнало напрежение.

Близките твърдят, че мъжът е бил жив при пристигането си в Спешния център, и обвиняват дежурния лекар в забавена реакция.

Те се съмняват, че не му е оказана навременна медицинска помощ. По думите им при пристигането им не е имало лекар и се е наложило да чакат над един час.

Във видео, заснето пред Спешното, един от недоволните близки на починалия коментира: "Вижте, в град Петрич, Спешното, нямаме лекари. Почина едно дете на 20 г."

Авторът на видеоклипа, разпространен във "Фейсбук", добавя, че са чакали час и половина, а за последните три години още няколко души си отишли заради липсата на медици.

На място са пристигнали полицейски екипи, за да предотвратят сблъсъци между близките на починалия и медицинския екип.

До момента няма официална позиция от Спешния център в града.

Дир.бг