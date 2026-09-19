Монако удари с 2:1 Ланс в голямото дерби на петия кръг във френското първенство, дало старт на уикенда още в петъчната вечер.

Автогол на Джонатан Граде даде победата на монегаските в 84-ата минута, след като преди това те поведоха с попадение на Парис Брюнер, а гостите изравниха чрез Матийо Юдол.

Успехът качи Монако на върха в класирането в Лига 1 с 13 точки от петте му мача, като в тях бяха записани впечатляващи резултати - победи над Марсилия, ПСЖ, а сега и Ланс. Този противник бе втори миналия сезон и спечели Купата на Франция, а през настоящия играе в Шампионската лига.

Това не е никак приятна новина за ЦСКА преди паузата на националните отбори. Именно тимът от Княжеството е следващият съперник на българските армейци в Лигата на конференциите - на 15 октомври в София.

Преди това Монако играе с Тулуза у дома на 10 октомври, в шестия кръг на първенството в Лига 1.

Дир.бг