Депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев заяви, че управляващите правят това, което е възможно през пазарни механизми, без да налагат административни мерки за контрол на цените, а след няколко месеца вероятно ще има и други мерки.

"Цените в пазарна икономика се определят от пазара. Това, че българската икономика е пазарна, не е избор на "Прогресивна България", нито на който и да било от предшествениците. Това е обществен консенсус - каза Кутев в предаването "Панорама" по БНТ - Всяка власт има възможност да въздейства и е длъжна да го прави в по-драматични ситуации като сегашната. Явно е, че цените стават непоносими, няколко външни сили влияят за това."

"Действаме и правим това, което е възможно, без да налагаме административни мерки за контрол на цените, защото те не работят. Опитваме се да го правим през пазарни механизми. Това няма да са последните мерки, след няколко месеца вероятно ще има и други мерки в зависимост от това докъде са сработили", каза още депутатът.

Той посочи, че цените се вдигат не само в България, горивата у нас са най-евтините в Европа, но това не значи, че са поносими за българските граждани. "Много са факторите - много от тях са външни", посочи Кутев.

"Мерките не са само за колите. Защото това е газ, който се използва по други поводи. Колите на пропан-бутана обикновено в голямата си част са наистина на хората с най-малко възможности, които най-много пестят. Едната логика на пропан-бутана е в това, че той се ползва наистина от най-ниските слоеве. Второ, голямата част от промените днес не касаят само колите", изтъкна той.

Нито Иван Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата, коментира Кутев разкритата информация от вътрешния министър за плащане на полети на Делян Пеевски с пари, отклонени от обществени поръчки за мантинели.

"Залогът на всичко това, което правим, е да извадим всички тези данни и да ги сложим на масата. Фирми, които са получавали стотици милиони за мантинели, са същите, които са плащали полетите на Делян Пеевски. И това е нещо, с което трябва да се занимава прокуратурата. Нито Демерджиев, нито правителството в момента казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата и съответно след това съдът", подчерта Кутев.

"Президентските избори и зависят от избирателите. Това е политика, това са избори. Всеки ще защитава своята позиция. Не смятам, че някой ще спечели, ако се изпокара с другия. Ние трябва да представим нашите платформи как променяме България. Илияна Йотова е достатъчно популярна и ясна. Аз нямам съмнение, че тя може да спечели изборите", каза депутатът за предстоящия вот.

Дир.бг