Наскоро представеният портрет на бившия германски канцлер Ангела Меркел ще остане изложен по-дълго от първоначално планираното поради големия зрителски интерес, съобщиха днес от берлинския музей, в който е изложена творбата, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Откакто картината бе показана пред публика на 1 юли, броят на посетителите е нараснал рязко, според данни на намиращия се в центъра на Берлин Музей "Боде".

Първоначално беше предвидено картината да остане там до 4 октомври, но ще бъде изложена в музея до 3 януари 2027 г., уточняват от културната институция.

След това картината ще заеме постоянното си място във Федералното канцлерство.

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Ангела Меркел, която управлява Германия в продължение на 16 години до декември 2021 г., не побърза с избора на художник след оттеглянето си от поста. "Имах нужда от време", каза тя при представянето на творбата в края на юни.

В крайна сметка портретът бе нарисуван от младия френско-германски художник Жереми Кейрас, който произхожда от семейство на музиканти от Фрайбург и беше изпратил ръчно написано заявление до Меркел през 2022 г. Картината изобразява Меркел, облечена в яркосин блейзър, на златисто-кафяв фон.

Планирано е Ангела Меркел да посети музея на 4 октомври, където ще раздава автографи върху картички с изображението на нейния портрет, допълва ДПА.

Дир.бг