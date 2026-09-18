Германският канцлер Фридрих Мерц снощи проведе телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата обсъдиха атаките от 11 септември, войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, предаде ДПА.

Двамата си припомниха събитията от 11 септември 2001 г., след отбелязването на 25-та годишнина от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

Канцлерът подчерта специалната връзка между Германия и САЩ, добави той. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украйна.

"Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите "Греъм" в Конгреса", каза още Корнелиус, предаде БТА.

Законът, предвиждащ увеличаване на американските санкции за Русия заради войната в Украйна, беше приет от Камарата на представителите и Сената след смъртта на вносителя - сенатор Линдзи Греъм.

Ситуацията в Ормузкия проток и Червено море също бяха дискутирани в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени, каза говорителят на германското правителство.

Отношението между двамата лидери се влоши заради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни.

В четвъртък Мерц заяви по време на събитие от предизборната кампания за местните избори в Берлин, че епохата на "безусловното трансатлантическо приятелство" изглежда е приключила за обозримо бъдеще. Той добави, че Европа става свидетел на "смяна на политическата позиция от другата страна на Атлантика".

Канцлерът обаче посочи, че промяната в позицията на Вашингтон е довела до възможност, която не трябва да бъде изпускана.

"Твърде сме закъснели с приемането на повече отговорност за себе си", каза той и посочи увеличените разходи за отбрана, приети от правителството.

В същото време, по информация на изданието "Аксиос", Тръмп ще проведе совалки по темата за войната в Иран в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк във вторник, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ ще се срещне с представители на няколко страни от региона.

Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки със съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, пише "Аксиос".

Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Ню Йорк. На въпрос на "Аксиос" той отговори: "Вероятно".

Президентът на САЩ освен това заяви, че трябва да вземе "голямо решение" относно войната в застой с Иран - най-вече дали да "унищожи" Ислямската република или не. "Предстои ми голямо решение", каза той пред "Аксиос". "Искам ли да продължа и да ги унищожа, или не? Това е важно решение. Всичко може да ми се случи", добави той.

Тръмп не спомена Иран поименно, но той многократно е заплашва да унищожи страната. "Аксиос" свърза забележката на президента с иранското ръководство.

Дир.бг