Около 550 000 души, които живеят под прага на бедността, ще получат по 50 евро заради високите цени на горивата. Помощта ще бъде достъпна и за хора, които не притежават автомобил, а за получаването ѝ няма да е необходимо да се подава заявление. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в предаването "Тази събота и неделя" по БТВ.

По думите му общият ресурс за тази мярка е 300 млн. евро. Предвидена е и отделна помощ за българските превозвачи.

"Предвидили сме 55 млн. евро за българските превозвачи. Подпомагаме междуградския транспорт", обясни Витанов.

Той коментира и критиките към начина, по който ще бъдат разпределени средствата за подпомагане.

"Асен Василев говори, че 20 семейства щели да получат от парите за земеделци. Това са манипулации. По тази мярка един производител не може да получи повече от 50 000 евро", заяви председателят на парламентарната група.

Витанов каза още, че не е необходимо да бъде извършвана нотификация за пропан-бутана и че се предвижда премахване на акциза.

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" коментира и плановете за промени в съдебната система. Сред основните приоритети той посочи избора на нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор и промени в структурата на прокуратурата.

"Фокусът ни е върху нов висш съдебен съвет, нов главен прокурор, промяна в структурата на прокуратурата и връщане на истинското правосъдие", каза Витанов.

Той припомни, че вече са направени промени в Закона за съдебната власт, включително по отношение на ВСС и профила на кандидатите за неговите членове.

"Остава да изберем нови членове на ВСС и тук ще си проличи кой иска да останат старите членове", коментира той.

Сред задачите за следващите четири години Витанов посочи и приемането на нов Наказателен кодекс, промени в атестирането и правилата за командироване на съдии, както и промяна в концепцията за Висшия съдебен съвет.

По думите му "Прогресивна България" е готова да разговаря с всички политически сили, които са заявили намерение за промени в съдебната система.

"Разговори с ГЕРБ и ДПС не сме водили. На този етап не предвиждаме такива. Има най-много основание да водим разговори с "Възраждане", защото те никога не са били част от управлението", заяви Витанов.

Той определи парламентарната група на "Продължаваме промяната" като най-трудната за водене на разговори.

Витанов коментира и казуса с помилването на осъдения, известен като "Петричкия Ескобар". Той определи критиките към решението за помилване като "гнусна кампания срещу Илияна Йотова".

По думите му медицинската комисия, извършила експертизата, е била назначена с подписите на тогавашния министър на правосъдието Надежда Йорданова, здравния министър Асена Сербезова и зам.-министъра Емил Дечев.

В комисията са участвали седем лекари, които според Витанов са висококвалифицирани специалисти. Той заяви, че медицинското заключение е било, че оставането на осъдения в затвора представлява риск за живота му.

"Този човек или е медицинско чудо, или е заблудил комисията. Последните години преди помилването не е бил в затвора заради тежкото си здравословно състояние. Заключението на комисията е, че пребиваването в затвора е риск за неговия живот", каза Витанов.

Той подчерта, че решението за помилване е отговорност и преценка на вицепрезидента.

"Това е отговорност и преценка на Илияна Йотова, но не очаквайте тя с ЯМР да провери дали документите, които са дадени, са достоверни. Кой е този, когато получи такава медицинска експертиза, ще реши този човек да остане и да умре в затвора", коментира Витанов.

По време на интервюто той засегна и информацията за свързани компании и полети на Делян Пеевски.

"Предоставената информация за свързаните фирми и полетите на Делян Пеевски са от малтийските служби. Фирми са заделяли част от средствата в дружество на родителя на нашия посланик, с които е закупен самолет и са се финансирали полети", заяви Петър Витанов.

Дир.бг