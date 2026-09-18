Звучи невероятно, но е факт. Австралия обяви, че надпреварите в гребането по време на Олимпийските игри през 2032 г. ще са в река Фицрой край град Роухемптън. Домакин на Игрите официално е Бризбън, но реката е традиционно място за гребни регати и е избрано да приеме една от големите атракции на летни Олимпиади.

И дотук няма нищо странно. Докато не стигнем до факта, че в река Фицрой живеят не по-малко от 500 крокодила от т.нар. "морски" - едни от най-едрите екземпляри на планетата. Достигат до 4 метра и често могат да бъдат видяни от бреговете на реката.

Тук вече новината става доста интересна, но има контекст. Този вид крокодили са считани за най-малко опасни като потенциални нападатели на хора, а хората от организационния комитет заявиха в четвъртък, че от 40 години няма регистрирана такава атака около Фицрой.

Въпреки това новината не е приета с огромен ентусиазъм, когато за първи път идеята е била лансирана на конгреса на Световното гребане в Амстердам през август. Австралийците обаче убеждават всички, че няма опасност за здравето на спортистите. А една от големите им легенди в гребането - трикратният олимпийски шампион Дрю Гин, дори се пошегува по темата.

"Лично аз не бих се страхувал от крокодилите - каза 51-годишният някогашен ас. И продължи с лафа - Просто бих гребал двойно по-бързо, за да не се задържам дълго във водите на реката. Но истината е, че имам опасения за избора на река Фицрой, и то не заради животните в нея.

Трасето е сложно, с особени завои, а и с естествени течения, които се появяват точно в месеците, в които ще са Игрите. Освен това по същото време на годината реката често прелива. Това са истинските ми притеснения."

Друг проблем е, че Роухемптън е на повече от 600 км от Бризбън и реално гребането ще бъде откъснато от Олимпийския дух и усещане за част от Игрите.

Въпреки всички тези опасения, към момента Световното гребане прие и потвърди избора на реката за арена на надпреварите след 6 години, по време на летните Игри в Австралия.

Дир.бг