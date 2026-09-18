Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна в игра за страната ни в турнира за Купа "Дейвис" след 11 години прекъсване. И даде преднина на родината в дуела с Дания, провеждащ се в Копенахаген. Бившият №3 в света спечели в три сета - 6:7(2), 6:3 и 6:4 след 2:17 часа срещу Елмер Мьолер.

Димитров е №128 в ранглистата на АТР в момента, а Мьолер е с почти 50 места по-назад - №174.

С победата на Григор България повежда с 1-0, като се играе до три успеха. По-късно тази вечер Илиян Радулов се изправя срещу първата ракета на датчаните Холгер Руне, достигал до №4 в света.

Григор бе тенисистът, допуснал първи брейк в мача, като това се случи за 1:3 в полза на Мьолер, но първата ни ракета моментално върна пробива, за да намали до 2:3. В остатъка от първия сет и двамата тенисисти печелеха подаването си и така се стигна до тайбрек при 6:6. Но там развоят не бе никак по вкуса на Димитров, който изостана първо с 0:3, а после и с 1:5 и нямаше връщане, като се превърна в догонващ в резултата след 6:7(2).

Във втория сет българинът обаче припомни за класата си, заигра така, сякаш не изоставаше и напълно логично стигна до единствения пробив в тази част - за 4:2 в негова полза. Което се оказа напълно достатъчно, а със стабилния си сервис Гришо изравни резултата след 6:3.

Българската звезда и датския му съперник продължиха гейм за гейм и в третия сет. Димитров стигна до точка за пробив още при 1:!, но не успя да я реализира. Опитът му обаче си каза думата и той търпеливо изчака следващия си шанс, дошъл в деветия гейм, когато осъществи брейк за 5:4 и му предстоеше да сервира за мача. В яростта си Мьолер счупи ракетата си.

Победителят от двойката Дания - България ще спечели промоция в Световната група, където са най-силните в света.

Дир.бг