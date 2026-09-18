В МВР има материали за известни полици от целия спектър, които са взимали пари от обществени поръчки, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и анонсира, че имената им ще бъдат оповестени много скоро.

Пътната безопасност беше един от приоритетите ни и покрай него установихме, че има доста проблеми с мантинелите. Установихме, че 4 дружества, които са свързани помежду си, печелят тези поръчки. Те са получили над 99% от поръчките за мантинели. Има една много сериозна индексация на сумите в последната година, каза Демерджиев в интервю за БНТ.

По думите му тези мантинели не отговарят на изискванията за безопасност. През цялото време действията на тези дружества показва пълен синхрон, допълни той.

Установихме, че бащата на посланика ни в ОАЕ е финансирал полетите на Делян Пеевски до Дубай. Последната информация получихме от малтийските служби. Опитваме се да установим фактите и българската общественост заслужава да ги знае. Към момента работим по над 900 сигнала. Работим и по обществените поръчки, по които е изтичал огромен обществен ресурс. Търсим най-големите поръчки, при които е отклонен най-голям ресурс, подчерта Демерджиев.

Мен не ме тревожат обръщанията на Пеевски към прокуратурата. Знаем как беше изграждана прокуратурата повече от 10 г. Нека се обърне към прокуратурата. Аз също ще се обръщам към прокуратурата с апел да разгледат тези факти, които изнасят. Данните кой е финансирал полетите идват от малтийските служби. Предполагам, че според Пеевски и те не знаят какво подават като данни и според него са манипулирали данните. Аз нямам съмнение в малтийските служби и информацията, която ни подават."

За имота, който фирма на Владислав Горанов е отдала под наем на една от фирмите за мантинели, Демерджиев каза, че не е незаконно, но за него е странно и не вярва да се се срещнали случайно на пазара.

На този етап фактите са тези. Ние не издаваме присъди в аванс, а показваме фактите. Всеки може да си направи сам изводите. Кръгът се разширява постоянно и излизат още нови връзки, добави Демерджиев.

Оттук нататък ще продължим да търсим тези взаимовръзки. Много ни помага системата "Сигма" между институциите. Тя прави връзките бързо и ясно, обясни министърът.

Българската прокуратура започва да се събужда. Много скоро делото "Хемус" ще се върне към нея. Събрали сме много факти по тези производства и ще следим какво се случва. Мога да обещая, че където има ясни данни, материалите ще бъдат оповестени, увери той.

Там, където проверяваме излизат много имена на известни политици. Част от производствата касаят период от 5-6 години назад. Има много материали за политици, взимали пари от обществени поръчки. Те са от целия политически спектър, каза Демерджиев и анонсира, че ще бъдат оповестени много скоро, без да се ангажира с конкретни срокове.

Дир.бг