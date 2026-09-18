Посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрече обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че фирма на баща му е "дружество касичка", в което са отклонявани пари от фирмите, печелили всички обществени поръчки за мантинели и е платило 36 полета на лидера на ДПС с частен самолет за над 5 млн. евро.

"Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства. Включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с такива полети", заяви Йорданов пред бТВ.

"Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той самия в качеството си на физическо лице е бил в пряка връзка за когото и да било", каза още посланикът.

"Установи се, че основно четири дружества са ангажирани с доставката на мантинели. Оказа се, че тези дружества са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро", обяви по-рано днес Демерджиев на пресконференция на правителството на тема борбата с корупцията. "Част от генерираните средства се отклоняват към дружество без никакви дейност, което ние наричаме "дружество касичка". Това "дружество касичка" генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски. Стойността на полетите е над 5 млн. евро", допълни Демерджиев.

"Последната информация получихме от малтийските служби - на борда на самолета, който е използван на всеки полет, като пасажер е бил Делян Пеевски, и сумата от 5 млн. е заплатена от бащата на посланика в ОАЕ. Преди да се стигне до заплащане на полетите, през 2020 г. същото дружество, захранено по подобен начин, закупува самолет, който предоставя на една лицензирана малтийска компания, и тази компания отдава самолета на Пеевски. Дружеството няма собствена търговска дейност, която да генерира такива приходи, захранването със средства е по подобен начин, чрез отклоняване на средства", допълни министърът пред БНТ.

След като премиерът Румен Радев заяви, че очаква министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика по възможно най-бързия начин, Велислава Петрова спешно е извикала Иван Йорданов.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет, напомниха от МВнР и обявиха, че ще предприемат съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в ОАЕ.

Дир.бг