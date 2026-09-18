Отборът на „Шумен“ загуби с 92:98 на „Берое“ в контролна среща преди началото на сезона в елитния баскетболен шампионат.

Срещата се игра в Стара Загора в едноименната зала в града. Двубоят бе равностоен, като домакините имаха огромна подкрепа от публиката си.

За „Шумен“ това бе третата проверка в подготовката и първа като гост. Селекцията на треньора Росен Барчовски, досега записа у дома победи над „Черно море Тича“ (89:65) и „Ямбол“ (88:76).

На шуменци предстоят контроли в Сърбия и в Букурещ срещу „Рапид“.

ШУМ.БГ