Франция призова руските власти да отменят решението си да поемат контрола над няколко дъщерни дружества на френски компании, мотивирано от връзка с държави, "неприятелски" настроени към Русия заради инвазията в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Франция осъжда неоправданото поставяне на руските дъщерни дружества на няколко френски и европейски компании под временна администрация" и "е в тесен контакт със съответните компании и призовава руските власти да отменят това решение", се казва в съвместно изявление на министерствата на външните работи и икономиката на Франция.

Руският филал на френската верига за търговия на дребно "Ошан" (Auchan) съобщи днес, че е поискал "разяснения" от местните власти след прехвърлянето на активите му на руско дружество с указ на президента Владимир Путин, публикуван вчера.

Според указа активите на "Ошан", както и тези на швейцарската мултинационална компания "Нестле" (Nestle) и на бившето руско подразделение на "Льороа Мерлен" (Leroy Merlin), придобито в края на 2023 г. от компания с централа в Дубай и преименувано на "Лемана Про" (Lemana Pro) през 2024 г. в Русия, се прехвърлят под "временно управление" на руското дружество "Л.Е.В. Мениджмънт".

Също днес правителство на Швейцария заяви, че е обезпокоено, след като Кремъл обяви, че поема контрола над търговските дейности на компанията за хранителни стоки "Нестле" (Nestle) в Русия по "политически причини".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на свой ред заяви, че на този етап става дума единствено за външно управление.

"Нестле" произвежда сладкарски изделия, бебешки храни и храни за домашни любимци в шест обекта в Русия.

Преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. руският бизнес на компанията е осигурявал около 2 на сто от приходите на групата, които днес възлизат на малко над 89 млрд. швейцарски франка (108 млрд. долара).

Анализатори оценяват стойността на руския бизнес на компанията на до 1,7 млрд. швейцарски франка.

"Нестле" не прекрати дейността си в Русия след началото на инвазията, като аргументира решението си с това, че населението в конфликтните региони също се нуждае от храна.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. и налагането на първоначалните икономически санкции от западните държави много мултинационални компании напуснаха Русия, докато други преустановиха дейността си или активите им бяха прехвърлени на руски фирми.

По-конкретно, президентският указ описва прехвърлянето на руските дялове на "Ошан". Що се отнася до веригата за стоки за дома и ремонта, собственост преди това на "Льороа Мерлен", указът обхваща прехвърлянето на руски активи, принадлежащи на групата "Сценари Холдинг".

През 2023 г. френската група "Адео" обяви, че прехвърля контрола върху "Льороа Мерлен" в Русия на "местното ръководство". През 2024 г. веригата беше ребрандирана като "Лемана Про". И двете компании - "Ошан" и бившата "Льороа Мерлен", са собственост на френското семейство Мюлие и са популярни в Русия, където управляват десетки магазини в цялата страна.

Друга голяма верига от групата на Мюлие - търговецът на спортни стоки "Декатлон", преустанови дейността си в Русия още през март 2022 г. в началото на войната заради проблеми със снабдяването и логистиката, свързани с международните санкции.

Що се отнася до "Нестле", публикуваният указ уточнява прехвърлянето на активи, принадлежащи на немски и френски подразделения на компанията.

Руското дъщерно дружество на друг гигант в хранителната индустрия - "Данон", беше иззето от руската държава през 2023 г. и впоследствие препродадено на племенник на чеченския лидер Рамзан Кадиров.

Други корпорации, които бяха поставени под държавно управление в Русия, след което продадоха бизнеса си в страната включват още датската пивоварна "Карлсберг" (Carlsberg) и нидерландската "Хайнекен" (Heineken).

Дир.бг