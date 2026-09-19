"Нямам съмнение, че Калушев е извършил убийството на тези две деца и след това се е самоубил с изстрел в устата. Убеден съм, че Александър Макулев е застрелян от упор", заяви пред БТВ доц. д-р Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина в Александровска болница.

Токсикологичните изследвания по случая все още не са приключили. До момента обаче е установено наличието на фенобарбитал в организма на Калушев. По думите на Александров веществото има упойващо и обезболяващо действие.

Съдебният лекар коментира и промяната в оценката за времето на смъртта. Първоначално беше съобщено, че двамата мъже, открити в кемпера, са починали между 5 и 7 февруари. Според актуалната хипотеза смъртта им е настъпила между 1 и 3 февруари.

Александров обясни, че при определянето на давността на смъртта експертите са анализирали установените трупни изменения и са ги съпоставили с температурите през съответния период. Така са достигнали до заключението, че към момента на откриването на телата са изминали приблизително 5 до 7 денонощия.

Той обясни, че част от аутопсиите по случая са извършени в Клиниката по съдебна медицина в Александровска болница. Другите са направени от съдебен лекар във Враца. След това е била назначена и тройна съдебно-медицинска експертиза, в която е участвал и специалист от "Пирогов".

Доц. Александров отхвърли твърденията, че е пристрастен към случая. Той уточни, че не участва пряко в разследването, а неговата роля е свързана с работата на звеното, в което са извършени три от аутопсиите.

"Аз съм се запознал с експертизата и съм съгласен с изводите на колегите и ги поддържам. Правилно са се мотивирали", заяви той.

По случая "Петрохан" предстои и ситуационна експертиза. Според доц. Александров при нея трябва да бъдат взети предвид значително повече обстоятелства, отколкото при експертизата за случая край Околчица.

"Когато бъде готова и тази ситуационна експертиза, ако бъда запознат с нея, мога да коментирам. Към настоящия момент е безсмислено да се каже каквото и да е", каза той.

Дир.бг