България се превръща в комуникационен център със стратегическо значение с проекта за "Средния коридор", който е връзката на Европа със Средна Азия и Китай, заяви бившият заместник външен министър Любомир Кючуков в подкаста "ЕП на фокус" в коментар на старта на новия политически сезон, открит с речта на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент през тази седмица. Защо страната ни се оказа в този момент в центъра на идеята за международния проект на ЕК?

"Причината не е само географията на страната ни, защото България си беше на същото място и преди това, но в предишните проекти, на практика, "Средният коридор" я заобикаляше", заяви Кючуков. Той подчерта, че за пръв път от доста време насам имаме една проактивна българска външнополитическа позиция. По думите му новото правителство е извело темата като свой акцент още през юни и очевидно са били направени консултациите в ЕС и с ЕК.

"И затова неслучайно Румен Радев беше единственият европейски лидер, който беше споменат в изказването на Фон дер Лайен", коментира бившият дипломат. В същото време той настоя, че 15 години преди това българското Външно министерство е било лишено от възможността да прави външна политика. "Тя се правеше извън него", заключи бившият зам. външен министър.

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Дир.бг