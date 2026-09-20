Когато става дума за драматични трансформации на екрана, които са ни оставили без дъх, едно име неизбежно изплува на преден план: Крисчън Бейл. Актьорът е известен с готовността си да променя драстично физиката си за различни роли - от "Механикът" през "Боецът" до "Вице".

Но Бейл далеч не е единственият актьор, готов да стигне до крайности в името на ролята. Чарлийз Терон печели "Оскар" за преобразяващото си изпълнение като серийната убийца Айлин Уорнос в "Чудовище", Анджела Басет впечатлява с превъплъщението си в Тина Търнър в едноименния филм, а Мат Деймън предизвиква сериозен интерес с изваяната си физика за "Одисея". Съвсем наскоро пък Том Круз накара феновете да се загледат два пъти в него след появата на трейлъра на предстоящия "Дигър".

Понякога една роля изисква много повече от актьорска игра. Някои звезди променят теглото си, други прекарват часове в гримьорната, а трети променят напълно външния си вид, за да се превъплътят в своите герои. Ето някои от най-впечатляващите трансформации в киното, след които актьорите изглеждат почти неузнаваеми.

Том Круз в "Дигър"

За ролята си на непокорния нефтен магнат Дигър Рокуел в комедията на Алехандро Г. Иняриту Том Круз заменя емблематичната си визия от "Мисията невъзможна" с цветни костюми и специален грим, които напълно променят външния му вид. Актьорът е почти неузнаваем в първия трейлър на "Дигър", който Warner Bros. пусна на 13 юли.

"Никога не съм имал нещо, което да ме предизвика по този начин, нито пък Алехандро, когато започнахме работа по проекта. А когато видите този филм, ще видите, че е напълно оригинален", казва Круз по време на събитие с въпроси и отговори в Лос Анджелис на 9 юли.

Мат Деймън в "Одисея"

Изваяното тяло на Мат Деймън в "Одисея" за първи път предизвиква сензация, когато актьорът е сниман без риза на снимачната площадка на филма през март миналата година. Деймън, който играе главната роля във филма на Кристофър Нолан като Одисей, разказва за трансформацията си в подкаста на Джейсън и Травис Келс "New Heights".

"Да, бях в наистина добра форма", казва той на братята през януари 2026 г. "Отслабнах значително. Кристофър каза, че ме иска слаб, но силен. Това е странно нещо."

Дуейн Джонсън в "Машина за разбиване"

За ролята си в "Машина за разбиване" Дуейн Джонсън променя физиката си, след като режисьорът Бени Сафди го насърчава да стане по-едър, за да се превъплъти в бившия кечист и състезател по смесени бойни изкуства Марк Кер.

"Тренировките бяха много специфични. Ако се замислите, Марк, като борец, е изпълнявал едни и същи движения постоянно, всеки ден. Това естествено е оформило мускулатурата му по определен начин", разказва Джонсън по време на пресконференция за филма през август 2025 г.

Колин Фарел в "Пингвина"

Винаги познат със своята привлекателна външност, Колин Фарел е почти неузнаваем като Оз Коб, известен още като "Пингвина", в едноименния сериал на HBO Max. Макар че феновете са впечатлени от трансформацията му, самият Фарел признава, че първоначално му е било странно да се види в този образ.

"Виждали ли сте някога котка да се погледне в огледалото? Отдръпва се и сякаш не осъзнава, че това е тя", разказва той по време на разговор с People и други медии на червения килим през септември 2024 г. "Беше странно."

Актьорът допълва: "Не е като напълно да не се разпознавах, но беше много силно преживяване. В продължение на 45 години познавах себе си по определен начин, а изведнъж видях съвсем различно отражение. Това ме накара да осъзная и колко силно съм свързвал собствената си идентичност с външния си вид."

Но Фарел успява да превърне това усещане в предимство за ролята. "Веднага щом погледнах в огледалото и не видях нищо от себе си, почувствах, че съм много по-свободен, отколкото обикновено, когато отивам на работа", признава той.

Сидни Суини в "Кристи"

Дуейн Джонсън не е единственият актьор, който е натрупал мускулна маса, за да изиграе спортист. През юни Сидни Суини разказа за 13 килограма, които е качила за ролята си на бившата професионална боксьорка Кристи Мартин.

"Обожавах го. Присъединих се към проекта, за да играя Кристи, и имах около три месеца и половина за тренировки", сподели тя пред W Magazine. "Започнах да ям. Сутрин тренирах с тежести в продължение на един час, по обяд правех кикбокс около два часа, а след това отново тренирах с тежести вечерта в продължение на един час."

"Тялото ми беше напълно различно", казва тя и добавя: "Но беше невероятно: бях толкова силна."

Никълъс Кейдж в Madden

Появиха се снимки на Никълъс Кейдж в ролята на легендарния треньор и коментатор от НФЛ Джон Мадън в предстоящия биографичен филм Madden. От кадрите вече можем да добием представа за трансформацията на актьора, а нетърпението да го видим в пълния му образ на големия екран е все по-голямо.

50 Cent във филма Things Fall Apart

Разбира се, той е световноизвестен хитмейкър, но когато 50 Cent се посвети на дадена роля, той дава всичко от себе си. Рапърът шокира феновете си с външния си вид през 2010 г., когато отслабна с 22 килограма, за да изиграе ролята на Дион във филма All Things Fall Apart.

Том Харди във филма Capone

Актьорът от "Завръщането" се разделя с изваяната си физика, за да се превъплъти в прословутия гангстер Ал Капоне в биографичния филм Capone. Освен натрупаните килограми, многото грим и неизменната пура допълват образа на Капоне и правят Том Харди почти неузнаваем. Режисираният от Джош Транк филм разказва за последните години от живота на Капоне, когато гангстерът страда от деменция, след като прекарва 10 години в затвора за укриване на данъци.

Анджела Басет в "Тина"

нджела Басет наистина заслужаваше "Оскар" за ролята си на Тина Търнър във филма "Тина" от 1993 г. Тя не само усвоява характерния тенесийски акцент и движенията на певицата, но и променя физиката си, за да се доближи максимално до нейната.

"За първи път се срещнах с Тина по време на репетициите за филма. Тя беше дошла в Америка, за да запише песните за филма, които щяхме да използваме", разказва Басет пред Американския филмов институт. "Бях възхитена от духа ѝ, от нейната енергия и от начина, по който ме окуражаваше. Бях изключително поласкана от възможността да изиграя тази необикновена жена."

Крисчън Бейл в "Механикът"

Крисчън Бейл е известен с готовността си да стига до крайности, за да се превъплъти в своите герои, а ролята му в "Механикът" е един от най-впечатляващите примери за това. За да изиграе човек, страдащ от тежко безсъние, Бейл претърпява една от най-драстичните физически трансформации в кариерата си.

"Интересното е, че открих, че психически беше много, много успокояващо да си толкова слаб, защото просто нямах енергия за нищо излишно. Просто живеех", разказва той пред MovieWeb за отслабването.

За да постигне тази физика, актьорът се храни изключително оскъдно, като по думите му менюто му включва само една ябълка и една консерва риба тон на ден.

Рене Зелуегър във филма "Джуди"

Актрисата се преобразява напълно за ролята си на легендарната Джуди Гарланд във филма "Джуди" от 2019 г. Филмът проследява последното турне на Гарланд през зимата на 1968 г., което тя осъществява въпреки изтощението си и влошаващото се здраве.

Марго Роби в "Аз, Тоня"

Австралийската красавица се преобразява, за да изиграе ролята на опозорената фигуристка Тоня Хардинг в този нестандартен биографичен филм за падението на спортистката.

Филмът проследява историята на Хардинг от ранните ѝ дни в фигурното пързаляне до подготовката ѝ за Зимните олимпийски игри през 1994 г., преди бившият ѝ съпруг да се намеси и да се опита да саботира съперничката ѝ Керриган. Прословутото събитие стана сензация заради бруталността си и историята за съперничещите си "ледени принцеси".

Никол Кидман в "Часовете"

Гримьорите прекарват по три часа на ден в поставянето на протезния нос, който превръща Кидман в писателката Вирджиния Улф за ролята ѝ, спечелила "Оскар" през 2002 г. във филма "Часовете". Актрисата е толкова неузнаваема в ролята, че много фенове изобщо не я разпознават в трейлърите.

Джаред Лето в "Клубът на купувачите от Далас"

Джаред Лето е известен с драстичните промени в теглото си заради ролите, които поема. За филма "Глава 27" от 2007 г. той качва около 30 кг, за да изиграе Марк Дейвид Чапман, убиеца на Джон Ленън.

Само шест години по-късно, за ролята си в "Клубът на купувачите от Далас", Лето отново подлага тялото си на сериозна промяна. Този път той сваля около 18 кг и достига тегло от 52 кг, за да се превъплъти в Райън, транссексуална жена, живееща със СПИН.

Как успява да свали толкова килограми? Отговорът му е кратък и категоричен. "Престанах да ям", споделя актьорът пред The Wrap.

Дир.бг