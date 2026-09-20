Горивата у нас продължават да поскъпват и през тази седмица, показват данните на платформата "Фюело".

Най-голямо е повишението на цената на дизела през седмицата - с 3,72 процента. Средната цена на този вид гориво е нараснала от 1,88 евро за литър на 13 септември на 1,95 евро днес. За последния месец дизелът е поскъпнал със 7,14 на сто или с 0,13 евро.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,05 евро за литър или с 3,07 процента през тази седмица. Средната му цена се е повишила от 1,63 евро на 1,68 евро за литър от днес. На месечна база ръстът на цената му е 7,69 на сто или 0,12 евро за литър.

При пропан-бутана повишението за седмицата е 0,01 евро за литър или с 1,47 на сто. През последния месец този вид гориво е поскъпнало с 6,15 процента или 0,04 евро за литър, предава БТА.

Метанът също е поскъпнал. Средната му цена е нараснала с 0,01 евро за килограм или 0,72 на сто през седмицата, сочат данните на платформата. За месец поскъпването е с 6,87 на сто или с 0,09 евро за килограм.

На 18 септември правителството обяви, че премахва акциза върху пропан-бутана като част от пакет мерки във връзка с високите цени на горивата.

Освен премахване на акциза на пропан-бутана правителството ще приложи подкрепа под формата на субсидии, които ще бъдат насочени към структуроопределящи сектори, включително публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт.

Дир.бг