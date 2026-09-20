Горивата у нас продължават да поскъпват и през тази седмица, показват данните на платформата "Фюело".
Най-голямо е повишението на цената на дизела през седмицата - с 3,72 процента. Средната цена на този вид гориво е нараснала от 1,88 евро за литър на 13 септември на 1,95 евро днес. За последния месец дизелът е поскъпнал със 7,14 на сто или с 0,13 евро.
Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,05 евро за литър или с 3,07 процента през тази седмица. Средната му цена се е повишила от 1,63 евро на 1,68 евро за литър от днес. На месечна база ръстът на цената му е 7,69 на сто или 0,12 евро за литър.
При пропан-бутана повишението за седмицата е 0,01 евро за литър или с 1,47 на сто. През последния месец този вид гориво е поскъпнало с 6,15 процента или 0,04 евро за литър, предава БТА.
Метанът също е поскъпнал. Средната му цена е нараснала с 0,01 евро за килограм или 0,72 на сто през седмицата, сочат данните на платформата. За месец поскъпването е с 6,87 на сто или с 0,09 евро за килограм.
На 18 септември правителството обяви, че премахва акциза върху пропан-бутана като част от пакет мерки във връзка с високите цени на горивата.
Освен премахване на акциза на пропан-бутана правителството ще приложи подкрепа под формата на субсидии, които ще бъдат насочени към структуроопределящи сектори, включително публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
На това му се вик прогрес. Прогресивна България, прогресивно увеличение, прогресираща бедност...
Анонимен
На това му се вика прогрес. Прогресивна България, прогресивно увеличение, прогресираща бедност...
Икономик
На медиите трябва да се ЗАБРАНИ постоянното: това ще се увеличи, онова ще се увеличи!
Спрете да помпите инфлационните процеси! Манипулирате по изключително подмолен начин търсенето! Това стана с въвеждането на еврото, постоянна манипулация и резултата е 5% инфлация. Срам и позор! Те навремето, когато рухна КТБ с право въведоха закон за отговорност на хората, които коментират банките.
Анонимен
Да,и за народеца,освен вечно"уязвимите"/никога или частично/работили групи,нищо,той трябва да пълни хазната и отново са виновни пак предните,анонимни и без отговорност,това е въртележката,румънците така стъпаха на краката си,като сума ти и управници преминаха и преминават през затвора!
Анонимен
ПП инфлацията и преди прословутото,кухо евро беше прикрита,а след него,в удобен политически момент открита,даже и от вън ни го потвърдиха,интересно е,че и те със затворени за това очи ни приеха,хайде да се замислим за функцията си като държава,доколкото сме все още!