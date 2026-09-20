Звездата на българския национален отбор по волейбол Александър Николов направи обръщение към феновете.

За целта той използва профила във "Фейсбук" на Българската федерация по волейбол.

Националите отпаднаха на 1/8-финалите на Евроволей 2026, след като допуснаха обрат срещу Германия.

"Беше уникално, напълнихте ни душите във всеки един момент, когато ни беше тегаво, когато беше трудно, когато падахме, когато водехме с 2:0, всичко. Вие бяхте нон стоп за нас. Дори след края на мача, никой не си тръгна от залата и крещяха "Българи, юнаци", което поне малко ни помогна да превъзмогнем този тежък момент", сподели Алекс Николов в краткото видео на федерацията.

Дир.бг