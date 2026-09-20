Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през изтеклата нощ украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във "Фейсбук".

"Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина”, написа украинският президент в социалната платформа.

Той благодари на украинските войници и на разузнавателните служби за прецизността им.

Зеленски отбеляза също така, че са наложени санкции на компания в руската Воронежка област.

"Москва трябва да спре да изгражда многослойни пръстени за противовъздушна отбрана за сметка на други области и вместо това да прекрати бруталната си война и да избере мира. На масата са ходове за деескалация - в енергийния сектор и продоволствената сигурност. Необходима е политическа воля. Благодаря на всички, които укрепват далекобойните възможности на Украйна", заключи държавният глава, цитиран от БТА.

Генералният щаб на армията на Украйна потвърди, че снощи части на украинските отбранителни сили са ударили Московския нефтопреработвателен завод "Газпромнефт-Москва” в район Капотня на руската столица.

Съобщава се, че на територията на съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати три инсталации.

"Газпромнефт-Москва” е една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Тя има капацитет от около 12 милиона тона суров петрол годишно. Съоръжението рафинира суров петрол и произвежда бензин за автомобили, дизелово и реактивно гориво, мазут и други петролни продукти. Рафинерията играе важна роля за покриване на потребностите на руските въоръжени сили.

Московският нефтопреработвателен завод в Капотня е разположен само на около 15 км от Кремъл, отбелязва Укринформ.

Дир.бг