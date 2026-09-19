В САЩ технологични ръководители и изследователи все по-често предупреждават за потенциалните екзистенциални рискове от развитието на изкуствения интелект. В Китай обаче подобни страхове почти не присъстват в публичния разговор, пише Си Ен Ен.

Това не означава, че Пекин не е загрижен за рисковете. Разликата е по-скоро в начина, по който обществото възприема технологията. В Китай AI вече е част от ежедневието. Гражданите използват дигитални служители за достъп до държавни услуги. Ученици получават незабавна обратна връзка за писмени задания, след като качат снимка. В хотелите роботи доставят пратки до стаите на гостите.

Широкото използване на технологията показва колко бързо тя се е утвърдила в страната. Според проучване на Morgan Stanley, публикувано в понеделник, 80% от анкетираните китайци използват AI поне веднъж седмично. В САЩ делът е 54%.

"Тази технология е създадена, за да служи на човечеството", казва 22-годишният Сюй Цзинюан, студент по бизнес от Пекин. "Не трябва да я възприемаме като нещо, от което да се страхуваме, а като нещо, което носи повече удобства в живота ни."

По думите му китайското правителство е "напълно способно" да управлява рисковете от AI.

Това мнение съвпада с нагласите на други китайски граждани, с които Си Ен Ен разговаря. Разликата показва не само различно отношение към технологията, но и различни нива на доверие в способността на държавата да се справи с потенциалните опасности.

"В САЩ има общо обществено усещане, че без сигнали от вътрешни хора големите корпорации могат да избегнат отговорност или контрол заради слабия държавен надзор", казва Лиан Дзие Су, главен анализатор в технологичната изследователска компания Omdia.

"В Китай, от друга страна, според мен има много силно доверие, че ако нещата се объркат сериозно, правителството ще се намеси."

Данните от други проучвания също показват значителна разлика. Според проучване на Ipsos от началото на годината 83% от китайските респонденти определят продуктите и услугите с AI като вълнуващи. В САЩ това мнение споделят 33%.

Проучване на консултантската компания Edelman пък показва, че 86% от анкетираните в Китай имат доверие на собственото си правителство, че ще постъпва правилно. В САЩ делът е 39%.

Дир.бг