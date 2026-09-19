Трима служители на Община Кърджали, сред които заместник кмет и секретарят на общината, са задържани от полицията. Причината е сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие, съобщи NOVA.

Според сигнала тримата са се опитвали да принудят служителя да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. По време на проверката са били предоставени аудиозаписи, които според подателя потвърждават твърденията.

Двамата задържани служители на ръководни позиции са оставени в ареста за срок от 24 часа. Третият задържан е освободен. Материалите по образуваната в Областната дирекция на МВР в Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура.

Проверката е за данни за престъпление по чл. 143 от Наказателния кодекс, който се отнася до принуда.

Дир.бг