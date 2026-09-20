Германският генерал Карстен Бройер - най-високопоставеният военен служител в страната - ще бъде следващият председател на Военния комитет на НАТО, стана ясно след гласуване днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Генералният инспектор на германската армия генерал Бройер ще наследи на поста италианския адмирал Джузепе Каво Драгоне, стана ясно след среща на комитета в Копенхаген.

Той ще остане на поста до юли 2027 г.

Бройер се бори за поста срещу началника на канадските въоръжени сили ген. Джени Каринян, която можеше да стане първата жена, оглавила Военния комитет, ако беше избрана.

Новоизбраният председател благодари на колегите си за "доверието, което са му оказали”.

"Подкрепата на началниците на отбраната на нашите съюзници в НАТО означава много за мен. Алиансът е изправен пред големи предизвикателства - за нашата сигурност и мир в Европа и отвъд”, заяви той пред ДПА.

Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Брюнсюм (JFCBS) в Нидерландия, едно от трите оперативни командвания на алианса, поздрави германския генерал в Екс.

Като председател на Военния комитет Бройер ще има за задача да обединява гледните точки на всички държави членки и да предоставя съществени военни съвети на алианса.

"Изпитвам най-голямо уважение към тази работа и с нетърпение очаквам да поема тази предизвикателна и важна роля, както и отговорността за мира и свободата в рамките на нашия алианс заедно с нашите съюзници", каза той.

Председателят на Военния комитет е считан, наред с Върховния главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили в Европа (SACEUR), за една от най-влиятелните военни фигури на НАТО, отбелязва ДПА.

Дир.бг