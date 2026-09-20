Има индикации, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Това заяви пред БНР министърът на правосъдието Николай Найденов.

"Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. До мен достигнаха такива индикации. Сега дали това действително се е случило, няма как да знам, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания във ВСС, а не с убеждаване с неправомерни средства", коментира правосъдният министър.

По отношение на кандидатите за новия съдебен кадрови орган Найденов подчерта, че процедурата трябва да отсее зависимостите:

"Дали сред тях има "джуджета" - това ще стане ясно в рамките на процедурата. Всеки кандидат ще може да защити професионалното си име и ако има съмнения, или да ги опровергае, или да бъде оттеглен." Запитан дали съществува риск в новия ВСС да влязат скрити "джуджета", "гнили ябълки" или "нотариуси", министърът отговори: "Може да се окаже, че има възможност и явни такива да влязат."

Николай Найденов алармира за опасността от тайни компроматни масиви, използвани за контрол над магистрати:

"Не е толкова страшно, ако се извади една флашка. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и кандидатът, който стане член на ВСС, бъде държан в зависимост с нея. Много бих искал да се стигне в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки - кой ги държи и какво постига с това. Докато има такива банки, събирани с години по неправомерен начин, винаги съществува риск хората да бъдат поставени в зависимост."

Министърът съобщи, че ведомството му подготвя конкретни конституционни промени, които да предвидят механизъм за предсрочно освобождаване на компрометирани членове на съвета: "Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да предложим текстове за обсъждане."

Найденов обяви още, че ще обжалва пред 5-членен състав на ВАС отказа да бъде разгледано искането за дисциплинарно освобождаване на Борислав Сарафов като магистрат: "Искам да стигна докрай по съдебен ред, тъй като това е единствената възможност за защита на тази позиция."

Относно случая "Петрохан" правосъдният министър заяви, че изнесеното засяга изключително тежки престъпления:

"Тук става въпрос за убийство на деца и за педофилия. Тъй като извършителят, посочен в експертизата, не е сред живите, наказателното производство в тази му част ще бъде прекратено и няма да стигне до съд. Оповестяването беше единственият начин да се разбере цялата истина."

По повод скандала с помилвания наркодилър от Илияна Йотова Найденов коментира, че казусът се експлоатира политически:

"Отново се превръщаме в коментатори на едно "фейсбук правосъдие" от хора, които никаква представа нямат нито от института на помилване, нито от начина, по който той се случва. Нито можем да виним президента, че е помилвал престъпник, нито може да си правим някакви крайни изводи от това."

Дир.бг