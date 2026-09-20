Велошествие ще премине през бул. "Цариградско шосе" тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Участниците в него ще се съберат в 9:30 ч. на пл. "Народно събрание", а началото е в 10:00 ч. Те ще преминат по бул. "Цариградско шосе" до бул. "Копенхаген", след което колоната ще се върне обратно до пл. "Народно събрание".

Очаква се велошествието да бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев.

За около два часа "Цариградско шосе" ще бъде освободен от автомобилния трафик, а СО кани гражданите да вземат велосипедите си и да се присъединят към шествието.

За нас велосипедът не е само повод за едно шествие - работим за цялостна и свързана велосипедна мрежа, която да направи колелото реална алтернатива за придвижване в града, заяви кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

Нашата цел е да създадем повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура - не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите велотрасета, посочи той добавя БТА.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността и ще премине по част от трасето на историческия финал на българския етап на Giro d"Italia, посочиха от СО. Велошествието се организира със съдействието на Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания.

През май тази година София беше домакин на финала на третия етап на престижното международно колоездачно състезание Giro d"Italia.

Дир.бг