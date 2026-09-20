Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в Московския нефтопреработвателен завод, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава, по обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод има щети, няма пострадали", написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Макс.

По думите на кмета на Москва на мястото на инцидента работят службите за спешна помощ.

Малко по-късно кметът съобщи, че Украйна е атакувала Москва през изтеклата нощ с десетки дронове, при което са загинали най-малко двама души, предават ТАСС и ДПА.

Повече от 180 украински дрона са били прехванати от руската противовъздушна отбрана, добави Собянин.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов сутринта уточни на свой ред, че освен най-малко двамата загинали в руската столица, още поне 6 души, сред които и две деца, са ранени.

ДПА отбелязва, че тази информация не може още да бъде проверена чрез независими източници.

Агенцията отбелязва, че украинската атака с дронове срещу Москва идва в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, които се очаква да потвърдят доминиращото положение на лоялните към Кремъл партии в руската Държавна дума.

На този фон най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, предаде ДПА, като се позова на украинските власти.

Началникът на киевската военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че момче, момиче и жена са загинали при руски въздушен удар в района на град Фастов, който се намира недалеч от украинската столица, добавя БТА.

"Нямам думи, с които да изразя болката си от тази загуба", написа Ткаченко в социалната мрежа Телеграм. "Това е непоправима трагедия", добави той.

В. "Киев индипендънт" съобщи, позовавайки се на украинската национална полиция, че при удара във Фастов са били убити майка и двегодишният ѝ син, както и момиче на 3 години. Към момента не е ясно дали то е дъщеря на убитата жена.

Ткаченко съобщи, че при атаката са били нанесени щети по жилища и автомобили.

От началото на руската инвазия преди четири години и половина Киев и околностите му многократно бяха подлагани на въздушни удари, като през последните седмици Русия засили атаките си.

Междувременно Укринформ съобщи, че Украинските сили за противовъздушна отбрана унищожиха 101 от 138 дрона, с които Русия атакува Украйна през изтеклата нощ от миналата вечер насам.

Засега няма данни за пострадали и нанесени щети.

Укринформ отбелязва, че за това са съобщили военновъздушните части на Въоръжените сили на Украйна в приложението Телеграм.

Дир.бг