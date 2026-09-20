Американският президент Доналд Тръмп в събота съкрати престоя си в резиденция на американските лидери "Кемп Дейвид", където трябваше да прекара и двата почивни дни, след като през последните часове военните действия в Близкия изток се засилиха, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Въпреки че графикът на Тръмп бе променен, след като йеменските бунтовници хуси атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд.

Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хусите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира.

Ден по-рано движението на йеменските бунтовници хуси пое отговорност за атаките срещу "чувствителни обекти" в саудитската столица, където през нощта бяха чути експлозии за първи път след възобновяването на военните действия между Рияд и проиранските бойци, предаде Франс прес.

Кралство Саудитска Арабия, което не даде незабавен отговор на атаките, през последните дни е изправено пред нарастващ брой нападения от хусите, които контролират по-голямата част от съседен Йемен и се бият срещу йеменските правителствени сили, подкрепяни от водена от Рияд коалиция.

Силни експлозии разтърсиха саудитската столица през нощта, след като бе издадено предупреждение към жителите от властите, съобщиха журналисти на АФП, цитирани от БТА.

Няколко часа по-късно жители съобщиха пред АФП, че са чули друга поредица от експлозии. "Видяхме черен дим и пламъци, близо до летището", казаха те.

Снимки, публикувани онлайн, чиято автентичност АФП успя да потвърди, показват стълб черен дим, издигащ се над сградите на летището.

Пожарникари този следобед загасиха огъня, пламнал в резервоар за гориво с логото на саудитския петролен гигант "Арамко" близо до летището.

В изявление, публикувано в приложението Телеграм, военният говорител на хусите заяви, че бойците на движението са извършили две атаки, използвайки "голям брой балистични и крилати ракети и дронове".

"Първите атакуваха чувствителни обекти в Рияд, а вторите - съоръжения на "Арамко" в Янбу", добави Яхия Сари, посочвайки пристанището на Червено море, от което кралството изнася петрол.

Ударите на хусите срещу кралството досега бяха насочени предимно срещу петролни съоръжения и военни бази в южната част на страната или по брега на Червено море.

Столицата не беше атакувана, откакто военните действия между хусите и Рияд бяха възобновени през юли.

Два източника, свързани с движението на хусите, заявиха пред АФП, че бойците са инсталирали радарни системи и прокопават тунели по протежение на брега на Червено море. Те добавиха, че членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - основните въоръжени сили на Иран - наскоро са посетили района.

Тези действия могат да представляват дори по-голяма заплаха за Саудитска Арабия - водещия световен износител на суров петрол, особено откакто хусите наложиха морска блокада на саудитските кораби в Червено море през юли, а оттогава плавателни съдове бяха атакувани няколко пъти.

В отговор на редовните удари срещу кралството, Саудитска Арабия ежедневно нанася масирани бомбардировки над райони в Йемен, контролирани от хусите.

Същевременно йеменските правителствени сили също се опитват да спрат напредъка на бунтовниците.

Сблъсъците са причинили смъртта на стотици хора от началото на септември, като 48 души са убити само през последното денонощие, съобщават източници от двете страни на конфликта.

Дир.бг