Някои западни политици се стремят към конфликт между НАТО и Русия, след като стратегията за победа над Москва във войната с Украйна не е довела до успех, заяви словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от БТА.

Фицо, който управлява Словакия от дълги години, съхрани топлите си отношения с Русия и отказва да изпраща военна помощ на Украйна, тази седмица каза, че Европа е по-близо от всякога до избухването на мащабна война, произтичаща от конфликта в Украйна.

В същото време някои европейски лидери, като например тези на Франция и Полша, предупредиха за руски хибридни атаки.

"Изправени сме пред смъртна опасност", заяви днес Фицо във видеообръщение. Същевременно гледаме как Западът "налива масло в огъня" с подкрепата си за Украйна, добави словашкият премиер.

"Неуспехът на стратегията да се унищожи Русия чрез войната в Украйна накара някои западни политици да вярват, че ако тази цел не може да бъде постигната посредством украинската армия и оказваната ѝ пълна подкрепа, тогава трябва да се положат всички усилия, за да се предизвика конфликт между НАТО и Русия", продължи Фицо във видеообръщението си, което публикува в социалните мрежи.

По думите му конфликтът в Украйна не е нито война на Словакия, нито на алианса. Но "някои военни ястреби в НАТО се опитват на всяка цена да превърнат тази война в конфликт между Русия и НАТО", посочи Фицо.

По-рано тази седмица словашкият премиер предупреди, че нарушаването на въздушното пространство от дронове може да доведе до активиране на член 5 за колективната отбрана от Северноатлантическия договор и добави, че иска да предотврати въвличането на Словакия във въоръжен конфликт.

Фицо каза в днешното си видеообръщение, че е лесно да се създаде претекст за война и подчерта, че Братислава няма да изпраща войници на бойното поле под изфабрикуван предлог.

Френският президент Еманюел Макрон вчера заяви, че Русия засилва кампанията си на хибридни атаки срещу Европа. Като пример за променящия се характер на руската агресия Макрон посочи извършеното през август предполагаемо нападение с дрон на летището в Лайпциг, зад което германските власти заключиха, че стои Москва.

Полският премиер Доналд Туск заяви в четвъртък, позовавайки се на неназовани разузнавателни служби, че Русия планира да предприеме хибридни атаки с дронове и ракети срещу страни, подкрепящи Украйна.

Дир.бг