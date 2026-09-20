Детски хор „Бодра песен“ при ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен спечели Първа награда и специално отличие на XIV издание на международния фестивал „Музика и море“, проведен в Паралия, Гърция от 15 до 20 септември 2026 г.

Във фестивала участваха 24 хорови състава от 10 държави, сред които България, Сърбия, Северна Македония, Полша, Румъния, Чехия, Грузия, Словакия, Естония и Нидерландия.

В конкурсната програма се състезаваха 17 състава в различни категории.

Шуменските хористи с художествен ръководител и диригент д-р Деница Узунова, пианист Евридика Вълчева и корепетитор Йорданка Илиева се представиха в категория „Детски хорове“ и впечатлиха авторитетното жури в състав Сашо Татарчевски (Северна Македония), д-р Яна Делирадева (България) и Владимир Опачич (Сърбия).

След убедителното си представяне в категорията си „Бодра песен“ бе заслужено удостоен с Първа награда. Този успех отвори вратите на шуменския състав към финалния Гран При конкурс, където те бяха избрани да се състезават сред 8-те най-добри финалисти на фестивала със състави от Словакия, Естония, Румъния, Полша, Грузия, Северна Македония и България.

Голямата награда (Гран При) бе връчена на смесения хор „Lumiere“ от Тбилиси, Грузия. Журито присъди и своите две специални отличия, едното от които бе за българския детски състав - Специална награда за цялостно израстване по време на конкурса.

„Работихме изключително здраво с децата за представянето си на Гран При конкурса. Гордея се до сълзи с нашия труд и успех! Благодарим за силните аплодисменти на публиката и за високата оценка на журито“, сподели диригентът Деница Узунова.

ШУМ.БГ