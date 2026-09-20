Председателят на руската партия "Яблоко" Николай Рибаков заяви, че основната цел на политическата формация е да не допусне войната в Украйна да прерасне в ядрен конфликт. Той определи предизборната програма на партията като "най-кратката в историята на Русия" - само 43 думи. В тях са заложени мир, свобода, дипломатически преговори и предотвратяване на ядрена война.

"Това е най-кратката програма в историята на Русия, а може би и в историята на световната политика. И в тези 43 думи ключово място заема позицията, че отиваме на избори и се занимаваме с политика, за да не допуснем прерастването на сегашните събития в ядрена война. Защото при толкова високо равнище на взаимно недоверие, агресия и всички останали съвременни фактори, и при толкова ниско равнище на отговорност от страна на политиците, можем да стигнем и засега вървим към ядрена война. И в това се състоят рисковете не само за Русия, а за цялото човечество. Затова "Яблоко" сега, и по време на изборите, и в цялостната си политическа работа, се стреми да спаси Русия, хората в Русия и цялото човечество от ядрена война", заяви Рибаков в интервю за bTV.

По думите му "Яблоко" иска незабавно преминаване към мирни и дипломатически преговори.

"Не искам нашият живот с вас и нашето бъдеще да бъдат подложени дори в най-малка степен на такъв риск, какъвто би съществувал, ако това оръжие бъде използвано", каза той.

Рибаков предупреди, че последиците от евентуална ядрена война биха били необратими. Според него няма място на Земята, което би останало извън последствията от подобен конфликт.

"Яблоко" е руска либерална политическа партия, създадена през 1993 г. Тя традиционно се определя като опозиционна про-западна и либерална формация. От години защитава позиции за политически свободи, демократични реформи и по-тясно сътрудничество с Европа. На 17 август Лев Шлосберг, един от най-популярните ѝ лидери, беше осъден на 11 години в наказателна колония. През юни заместник-председателят на партията Максим Круглов беше осъден на седем години затвор.

След началото на войната в Украйна партията зае открито антивоенна позиция. Рибаков заявява, че именно мирът е основният приоритет на формацията.

През август Върховният съд на Русия отмени регистрацията на федералната листа на "Яблоко" за изборите за Държавната дума. Решението е по иск на партия "Родина". Съдът посочи нарушения, свързани с предизборни материали и финансиране.

Рибаков и партията му обаче твърдят, че отстраняването е свързано с антивоенната им позиция. "Яблоко" обжалва решението, но Върховният съд остави първоначалното решение в сила.

Рибаков обяснява, че руската Държавна дума се избира по смесена система - половината депутати идват от партийни листи, а другата половина от едномандатни райони. По думите му около 100 кандидати на "Яблоко" продължават да участват в изборите в тези райони.

Той твърди, че останалите партии в бюлетината подкрепят президента Владимир Путин и че в нея няма реална опозиция. Затова според него гласуването за кандидатите на "Яблоко" в едномандатните райони би било сигнал към властта.

Рибаков отхвърли твърдението, че руското общество е единодушно зад политиката на Кремъл. Той каза, че при срещите си в различни части на страната е виждал хора, които настояват за край на войната.

"Руското общество иска мир, иска да живее в Русия, която уважават, а не от която се страхуват", заяви той.

Рибаков твърди, че и част от социологическите проучвания показват подкрепа за преговори. По думите му въпросите за териториите и бъдещата сигурност могат да се обсъждат на масата за преговори.

Рибаков посочи като особен риск публичните призиви от близки до Кремъл фигури за използване на тактическо ядрено оръжие.

Той призова политиците да не допускат подобен сценарий.

"Не искам моят живот, Вашият живот, животът на моите и Вашите близки и любими хора да виси на косъм от това дали някой ще вземе такова решение", каза председателят на "Яблоко".

Според него дори възможността за ядрена ескалация е достатъчна причина за търсене на дипломатическо решение.

"Няма нищо по-ценно от човешкия живот. Политическите конфликти не могат да се решават на бойното поле", заяви Рибаков.

За Рибаков справедливият мир означава хората да не се страхуват за живота си и за своите близки. Той включва и свобода на политическите убеждения.

"Справедлив мир е, когато хората не се страхуват да се събудят, не се страхуват да заспят, защото знаят, че спокойно ще се събудят на следващата сутрин у дома", каза той.

Рибаков заяви, че "Яблоко" ще продължи политическата си работа в Русия въпреки натиска срещу партията. По думите му осем негови съпартийци са в затвора заради политическите си позиции, а шестима членове на формацията са били убити заради политическата си дейност през 33-годишната ѝ история.

"Нашата цел е много по-висша от натиска, който се оказва върху нас. Затова ще продължим да работим и да правим всичко, което зависи от нас, за да спасим хората, да спасим човешките животи в Русия, в Украйна, в Европа и в света като цяло", каза Рибаков.

Дир.бг