Атлетико Мадрид спечели градското дерби срещу Реал Мадрид от седмия кръг на Ла Лига с 2:1 на "Метрополитано".

Така Атлетико Мадрид вече е втори в класирането, като изостава с 5 точки от безапелационния лидер Барселона. Реал Мадрид пък е трети, на 6 точки зад каталунците.

Все още сме септември, но до голяма степен битката за титлата започва да се разплита, като по всичко личи, тази за второто място ще бъде по-интересна. Сега предстои дълга пауза за националните отбори.

Дерби Мадриленьо бе предрешено още в началото на втората част, когато Дийн Хаусен бе изгонен с директен червен картон, а Атлетико получи дузпа, реализирана от Алехандро Грималдо. Малко след това Джонатан Дейвид също вкара на Куртоа. В края Рюдигер намали.

За втора поредна година Атлетико бие Реал на своя стадион, като през миналия сезон успехът на "дюшекчиите" бе доста по-категоричен - с 5:2.

За Жозе Моуриньо пък това бе първа загуба от Атлетико в Ла Лига.

След паузата Атлетико гостува на Алавес, а Реал приема Виляреал.

Дир.бг