Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи през последните седмици с МВР и ДАНС по редица разследвания, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред bTV. По думите му изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация за дружества, свързани с доставката на мантинели, които според него са отклонявали средства към "дружество касичка", плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е само първото от поредица разследвания.

Според Василев изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръки. Ако трябваше служителите на МВР да го правят, щеше да им отнеме месеци, но благодарение на системата СИГМА това стана за дни, подчерта той.

Министърът обясни как са установени връзките, представени от Демерджиев.

През април 2022 г. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) пуска поръчка за мантинели на 6 обособени позиции на стойност над 253 милиона лева.

Четири обединения и една компания печелят въпросните поръчки с оферти, които са на прогнозната цена на АПИ. След това договорите са индексирани със 161 милиона лева и така общата стойност набъбва до над 400 милиона лева.

Две от позициите са спечели от една фирма без конкуренция, две от дружествата са сключили договор по различни позиции и са регистрирани на един и адрес. Те са на баща и син.

Жена на общински съветник от Перник има дялове в едно от дружествата, спечелили тези обществени пръчки. Шефът на АПИ през април 2022 г., преди да бъде назначен за председател на Управителния съвет на АПИ, е бил финансов директор на една от фирмите, които също участват в тези обединения, а те получават 99,6 на сто от поръчките, които държавата дава за мантинели, каза министърът.

Имаме информация за бивши и настоящи политици, имаме информация за поръчки, които са се случили в миналото, разплитаме тази олигархия, отбеляза Василев.

На финалната права сме на версия 2 на СИГМА и там виждаме, че почти от целия политически спектър има обвързаности и това е проблемът на нашето общество - че се преплитат политически и икономически интереси и това трябва да прекратим, допълни той.

СИГМА (Система за интегриран граждански мониторинг и анализ) е публична държавна платформа за контрол и прозрачност на обществените поръчки. Тя е свободна за ползване и позволява справки по име на институция, фирма изпълнител, ЕИК, ключева дума или номер на договор. Версия 2 на СИГМА ще се прави анализ на свързани лица и връзка с други регистри.

Дир.бг