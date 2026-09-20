Според екзитполовете на ВЦИОМ партията на руския президент Владимир Путин "Единна Русия" води на изборите за руски парламент. За листите на партията са гласували 49,4% от анкетираните, съобщава "Комерсант".

Предварителните резултати от гласуването на изборите ще бъдат обявени утре в 11:00 часа московско време, съобщи председателят на Централната избирателна комисия на Русия Ела Памфилова. Окончателните резултати ще бъдат обобщени не по-рано от 25 септември, допълни тя.

След нея се нареждат комунистическата КПРФ с 14,2%, националистическата ЛДПР с 10,7%, "Новите хора" с 9,7% и "Справедлива Русия" с 6,6%. Останалите партии не преминават 5-процентния праг според екзитпола на ВЦИОМ.

Данните на ИНСОМАР показват сходна картина. Според неговото проучване "Единна Русия" получава 52,8% от гласовете, КПРФ - 14,8%, ЛДПР - 9,9%, "Новите хора" - 8,6%, а "Справедлива Русия" - 5,5%.

Социолозите прогнозират и субсидия за Партията на пенсионерите, която според данните и на двата екзитпола може да получи над 3% от гласовете

Дир.бг